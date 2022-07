CR7 vuole la Champions League, chiesta la cessione al Manchester United

Secondo un’indiscrezione del Times il campione portoghese avrebbe avanzato la richiesta di cambiare squadra per disputare la massima competizione europea, si aprirebbe ora la discussione su quale potrebbe essere la sua prossima squadra

Qualcuno aveva già previsto questa situazione all’indomani della fine del campionato inglese. In molti avevano esclamato che sarebbe stata la prima Champions League senza Cristiano Ronaldo. Ecco che ora il Times tuona con la clamorosa notizia. CR7 avrebbe chiesto la cessione al Manchester United, possibilmente già in questa sessione di mercato. Avrebbe dell’incredibile vedere cambiare due maglie in due anni al numero 7 portoghese. Il 37enne vuole disputare la Champions League e la mancata qualificazione dei red devils ha dato la spallata decisiva. Adesso bisognerà attendere le mosse del club inglese che in piena ricostruzione sotto la guida di ten Hag dovrà far fronte anche a questa situazione. Difficile ipotizzare ora quale squadra potrebbe accogliere Ronaldo, si fanno solo ipotesi suggestive ma poco credibili. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, stanno iniziando i ritiri precampionato e ogni squadra vorrà chiarificare le proprie situazioni. Ci saranno sicuramente aggiornamenti.

Glauco Dusso