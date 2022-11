CR7 vicino all’Al-Nassr con un stipendio impensabile

Secondo Marca Ronaldo potrebbe rimanere in Medio Oriente anche dopo il Mondiale, il giornale spagnolo segnala un contratto da 2 anni e mezzo a 200 milioni a stagione

Dalla Spagna, e più precisamente da Marca, arriva una notizia simile ad una già uscita in passato: Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita per tantissimi soldi, ma questa volta sembra essere vero. Il portale spagnolo sostiene non solo che il numero 7 abbia ricevuto un’offerta faraonica da circa 500 milioni in 2 anni e mezzo dall’Al-Nassr, ma che l’abbia anche già accettata.

Altre fonti sostengono che al momento quella del club allenato da Rudi Garcia sia l’unica offerta arrivata a Ronaldo dopo la sua rescissione con il Manchester United e che CR7 abbia preso tempo, con l’ipotesi MLS che rimane dietro l’angolo anche se non ci sono state proposte ufficiali.

Fonte foto: LaPresse

Davide Farina