CR7 on fire, Fiorentina battuta. Analisi e pagelle

I bianconeri non sbagliano il lunch match, con l’asso portoghese in gol per ben due volte

Termina 3 a 0 allo Stadium, decisiva la doppietta di Ronaldo dal dischetto e il gol di de Ligt nel recupero. Bianconeri momentaneamente a +6 dall’Inter e a +8 dalla Lazio.

Tra le file bianconere, confermato il duo centrale de Ligt-Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro nelle fasce; in mediana Pjanic coadiuvato da Rabiot e Bentancur. In avanti, novità Douglas Costa al posto di Dybala.

Nella Viola, esordio dal primo minuto per l’ex spallino Igor, incaricato a sostituire lo squalificato Caceres. In centrocampo, sorpresa Ghezzal al posto di Badelj. In avanti, spazio a Chiesa e Cutrone.

CR7 CECCHINO INFALLIBILE

Massimo risultato col minimo sforzo per la Juventus, che chiude la prima parte di gara sul risultato di 1-0 grazie alla nona rete consecutiva di Ronaldo. La partita la fanno i bianconeri che non riescono però a farsi pericolosi dalle parti di Dragowski, rischiando più volte sulle ripartenze viola. Il primo squillo alla porta di Szczesny arriva al minuto 7’ con Pulgar che dalla distanza riscalda i guantoni del portiere polacco che blocca un pallone angolato ma privo di forza.

La più grande palla-gol per gli ospiti arriva al 22’esimo ed è addirittura doppia: prima ci prova Chiesa, che con un tacco volante in area trova la miracolosa risposta di Szczesny e poi Lirola che al volo dalla distanza non trova il coniglio dal cilindro, causa ancora la reattività dell’ex portiere di Roma e Arsenal. Quattro minuti tardi arriva anche il primo tiro in porta della Juventus, con Bentancur a costringere Dragowski ad un ottimo intervento.

Il forcing juventino prova a salire e al minuto 38’ l’episodio che sblocca il match: tiro di Pjanic, mani di Pezzella e il Signor Pasqua dopo visione al Var assegna il penalty ai bianconeri. Dal dischetto, CR7 fa 18 in campionato. Il primo termina dopo 2’di recupero sul vantaggio juventino.

BIANCONERI DILAGANTI NEL FINALE

Ripresa attenta e ben gestita dei bianconeri, che dilagano nel finale. La Viola entra bene in campo cercando di pressare alta la Vecchia Signora e al minuto 62’ sfiorano la rete del pareggio con una bellissima conclusione di Benassi, che per poco non trova l’incrocio dei pali.

Sarà, tuttavia, l’ultima vera chiara palla-gol per gli ospiti che col passare dei minuti non riescono a rendersi pericolosi nemmeno con l’ingresso di Vlahovic a supporto di Cutrone e Chiesa. La Juve prova a chiuderla a 63’esimo con Higuain, che gira bene su un ottimo invito di Douglas Costa ma la sua deviazione trova la miracolosa risposta di Dragowski.

Al minuto 79’, l’episodio che chiude praticamente i giochi: percussione solitaria di Bentancur, Ceccherini va in contrasto e per Pasqua è calcio di rigore. Il direttore di gara dopo il Check con gli assistenti Var va a rivedere l’episodio, confermando la sua iniziale decisione. Rimangono comunque alcuni dubbi sulla scelta del fischietto di Nocera Inferiore.

Dal dischetto va ancora una volta Ronaldo, che non sbaglia spiazzando Dragowski. Nel finale, gioia anche per de Ligt, che dagli estremi di un corner stacca bene su assist di Dybala. Match che si chiude sul punteggio di 3 a 0.

Juve schiacciasassi e in ripresa dopo il ko di Napoli. Un po’ contratta nel primo tempo, usufruisce di un rigore di Ronaldo. Nella ripresa gestisce il risultato e la chiude nel finale.

Buona comunque la prestazione della Fiorentina, che raccoglie tante occasioni ma non riesce a concretizzarle più per la bravura di Szczensy che per suo demerito. Si fa due gol da sola, regalando due penalty agli avversari. Il secondo però e dubbio.

PAGELLE

Szczesny: 7 Salva nel primo tempo miracolosamente su Chiesa e Lirola, nella ripresa protetto bene dalla sua difesa.

Cuadrado: 6 Gara sufficiente senza troppi patemi in fase difensiva ne concretezza in avanti.

de Ligt: 7 Ormai è in netta ripresa rispetto alle prime uscite, oggi anche in rete sul 3-0

Bonucci: 6,5 Bene il capitano come sempre, guida i suoi mantenendo la sua porta inviolata.

Alex Sandro: 6,5 Bella gara del brasiliano che spinge molto sulla fascia e difende anche bene.

Bentancur: 6,5 Una certezza l’uruguagio tutto tecnica e quantità. Oggi si procura anche il rigore del 2 a 0.

Pjanic: 6 Sempre buone geometrie e ordine in mezzo al campo. Ottimi palloni recuperati e propizia il primo penalty di Pezzella.

Rabiot: 6,5 Un po’ appannato nell’ultima uscita a Napoli, oggi molto bene: corsa, qualità, quantità. Il francese è sulla buona strada per ritornare quel giocatore che aveva incantato la Ligue 1.

Douglas Costa: 6,5 Ottima gara del brasiliano, come sempre tanta corsa e tecnica. Importantissimo il suo recupero per le scelte offensive di Sarri. Dal 82’ Bernardeschi: SV

Higuain: 6 Gara di impegno e forza ma poco concreta sotto porta. Da ricordare solo una bella girata su cross di Costa, respinta miracolosamente da Dragowski. Dal 66’ Dybala: 6,5 Prima l’abbraccio con Iachini nel riscaldamento poi l’acclamazione dello Stadium all’ingresso, la Joya entra e fa benissimo, suo l’assist per il 3-0 di de Ligt.

Ronaldo: 7,5 Nona gara consecutiva che va a rete, un cecchino infallibile dal dischetto, eguagliato il record di Trezeguet, 19 gol in campionato e Immobile nel mirino. Che dire di più, this is CR7….

All. Sarri: 6,5 Voleva una reazione e l’ha trovata, 3 gol e 3 punti per allungare in classifica.

Dichiarazioni post-match Sarri:

“Bene Douglas Costa, ha dato grande intensità, sta entrando in condizione. Tenere Dybala fuori è sempre difficile. Non voglio replicare sulle parole di Commisso, la Juve ha giocato 58 palloni nell’area avversaria contro gli 11 della Fiorentina. Nel primo tempo, manovra un po’lenta perchè loro si difendevano molto bene ed erano ben chiusi”. La Champions? “Pensiamo passo dopo passo, prima ci sono campionato e Coppa Italia”

Fonte foto: Sky sport

Sandro Caramazza