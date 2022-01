Covid, nuove regole per le squadre di calcio: stop col 35% di positivi

Anticipate in conferenza Stato-Regioni le prossime norme per gli sport professionistici

A seguito dell’aumento dei casi è in arrivo un nuovo protocollo anti-Covid anche per il calcio. Lo ha presentato Valentina Vezzali, Sottosegretario allo sport del governo Draghi, alla Conferenza Stato-Regioni. Queste le principali novità: se il numero dei positivi è superiore al 35% del gruppo degli atleti è previsto lo stop per l’intera squadra. Per i positivi isolamento, mentre sono previsti tamponi continui per cinque giorni per quanto riguarda i contatti stretti. Permane l’obbligo di mascherina Ffp2 se non si sta svolgendo attività sportiva. Per i contatti a basso rischio invece monitoraggio sintomi e rispetto delle comuni regole d’igiene e distanziamento predisposte dalle autorità sanitarie.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportesalute.eu)