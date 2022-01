Covid: approvata dal Ministero della Salute la circolare del nuovo protocollo Sport

Dopo l’ok della Conferenza Stato-Regioni arriva anche quello del governo, nuove regole in vigore da oggi

Per preservare la continuazione dei campionati e delle attività sportive in generale, nella giornata di ieri il Ministero della Salute ha approvato la circolare con le nuove norme per le attività sportive, dopo le riunioni della Conferenza Stato-Regioni e del Cts. La principale novità è il blocco dell’intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di positivi superiore al 35% dei componenti. Il numero dei giocatori in rosa da cui partire per calcolare questa percentuale sarà definito dalla Federcalcio nei prossimi giorni. Altre regole introdotte sono l’obbligo di Ffp2 quando non si svolge attività sportiva e tamponi ogni cinque giorni per monitorare andamento positivi e contatti stretti di positivi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Quotidiano.net)