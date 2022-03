Così proprio non Var, Guida e Massa verso la sospensione

Non si spegne l’eco delle polemiche per l’errore della squadra arbitrale all’Olimpico di Torino. Il fallo da rigore su Belotti è sembrato ai più netto ma nè il direttore di gara nè la tecnologia sono intervenuti

Ci risiamo. Altra ondata di rimbrotti e incredulità verso il Var, strumento che doveva diminuire il più possibile le proteste per l’operato degli arbitri e che invece ancora lascia a desiderare per protocollo e interventi mancati. L’argomento più battuto anche di lunedì è il presunto rigore, sembrato solare alla quasi totalità degli addetti ai lavori, non concesso al Torino contro l’Inter. L’intervento di Ranocchia su Belotti ha generato grandi discussioni sia durante che dopo il match. Post partita animato dall’intervento ai microfoni sia del direttore sportivo granata Vagnati e che, ovviamente, di mister Juric. L’evidente errore non segnalato da nessuno del corpo dei direttori di gara porterà alla quasi scontata sospensione di Guida, arbitro in campo, e Massa, responsabile del Var. Il pareggio nerazzurro di Sanchez ben oltre il novantesimo non ha fatto che acuire il malcontento dalle parti del Torino. Una vittoria sfumata all’ultimo che con il penalty a favore sarebbe potuta essere molto più vicina.

Glauco Dusso