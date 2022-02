Cosenza: esonerato Occhiuzzi, arriva Bisoli

Fatale per l’ex tecnico la sconfitta contro il Perugia che lascia la squadra al quartultimo posto

Cambio in panchina in casa Cosenza dopo l’ennesima delusione legata ad una stagione finora molto storta. I calabresi non vincono dal 27 ottobre contro la Ternana e sono sempre più in difficoltà in classifica, con l’attuale quartultimo posto che vorrebbe dire play-out. Roberto Occhiuzzi è stato esonerato ed è arrivato al suo posto Pierpaolo Bisoli, tecnico esperto ed in grado di tirare sempre fuori il meglio dai propri calciatori. Bisoli ha firmato un contratto fino alla fine della stagione e cercherà di portare la squadra alla salvezza già a partire dal prossimo match che vedrà opposti i calabresi al Como.

Fonte foto: calciocasteddu.it

Alessandro Fornetti