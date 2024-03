Cosenza e Ascoli, esordi opposti per Viali e Carrera

Tempo di lettura 1 minuto

Nel weekend prima partita per i nuovi allenatori delle due compagini subentrati in settimana ai precedenti mister

Le panchine in serie B non si fermano mai. In settimana ne sono cambiate due. A Cosenza esonerato Fabio Caserta e conduzione affidata ancora una volta a William Viali dopo la salvezza dello scorso anno. Amaro, però, il ritorno del tecnico vista la sconfitta di sabato in quel di Terni. La debacle porta i calabresi più vicini alla zona sabbie mobili che a quella playoff. Si cambia anche ad Ascoli. Castori non è più l’allenatore dei bianconeri, al suo posto ecco Massimo Carrera. In questo caso, invece, esordio felice ieri per il mister che ha strapazzato il Lecco, fanalino di coda, 4-1 e inguaiando ancora di più la compagine di Aglietti. Boccata d’ossigeno per i marchigiani invischiati nella lotta per non retrocedere.

Glauco Dusso