Cosenza, cambio in panchina: via Zaffaroni dentro Occhiuzzi

I calabresi hanno deciso di sollevare dall’incarico il tecnico milanese dopo gli ultimi risultati negativi. Ufficializzato il suo sostituito

Adesso è ufficiale, sulla panchina del Cosenza ritorna Roberto Occhiuzzi. Il tecnico di Cetraro prende il posto dell’esonerato Zaffaroni, al quale è stata fatale l’ultimo sconfitta arrivata in casa della Cremonese. Per Occhiuzzi, si tratta appunto di un ritorno alla guida dei calabresi. Sono state complessivamente 51 le gare da allenatore dei Lupi durante le stagioni 2019/20 e 2020/21. Zaffaroni paga un ultimo mese e mezzo molto negativo con cinque sconfitte e un pareggio in sei partite. Ultima vittoria datata 27 ottobre in casa contro la Ternana. Compito certamente non facile per il nuovo mister Occhiuzzi, il quale si trova un Cosenza relegato al quintultimo posto in classifica e in piena zona playout.

Sandro Caramazza