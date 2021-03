Cosa manca alla Nazionale inglese per tornare a vincere

L’unico trofeo ottenuto dai Tre Leoni risale al Mondiale del 1966; il prossimo Europeo può essere l’occasione giusta per tornare al successo

Uno dei dati francamente più incomprensibili della storia del calcio è quello riguardante la vittoria di trofei da parte della Nazionale inglese. Oltre al famoso Mondiale del ’66, disputato in Inghilterra e vinto dai padroni di casa, i Tre Leoni possono vantare solamente un terzo posto nell’Europeo del 1968 e nell’edizione 2018/2019 di Nations League. Nient’altro. Come è possibile che una nazione da sempre fucina di innumerevoli talenti, all’interno della quale si disputa il campionato più competitivo del mondo – a detta della gran parte degli esperti del settore – non sia mai riuscita ad ottenere un altro trionfo in una competizione internazionale in più di 50 anni di storia?

Secondo molti, la prossima edizione dell’Europeo 2020 (rimandata come tutti sanno all’estate del 2021 a causa della pandemia da Covid-19) potrebbe essere l’occasione giusta per gli inglesi di portare a casa il trofeo. La Nazionale d’oltremanica non ha mai vinto un torneo europeo, lasciando un vuoto nella sua bacheca da colmare al più presto. La maggior parte dei calciatori inglesi gioca tutta nel campionato di Premier League (eccezion fatta per il terzino Kieran Trippier, trasferitosi due stagioni fa in Liga all’Atletico Madrid, e Jude Bellingham, talentuoso centrocampista in forza al Borussia Dortmund). Ormani c’è l’esperienza giusta per arrivare sino alla fase conclusiva della manifestazione. Kane, Sterling, Rashford, Foden, sono tutti giocatori protagonisti delle rispettive squadre sia nei campionati nazionali sia in Champions League: l’alto numero di partite di grande difficoltà giocate lì deve sicuramente averli temprati, dandogli modo di accumulare esperienza in vista di un evento così importante.

Come si evince dall’immagine qui riportata la profondità della rosa su cui può far affidamento il ct Gareth Southgate è smisurata. Non vorremmo essere nei suoi panni nel momento in cui dovrà sceglierne solamente 23 da convocare e inserire nella lista ufficiale dell’Europeo: la scelta è ampia e chiunque rimarrà escluso sarà sicuramente un assente eccellente in vista della manifestazione. Tuttavia, dovrà essere proprio il tecnico inglese a dare quel quid in più ai suoi giocatori a livello di motivazioni: se infatti l’esperienza non manca, è la voglia di vincere con la propria nazionale su cui dovrà lavorare l’ex giocatore di Aston Villa e Middlesbrough. Il ct inglese dovrà instillare una mentalità vincente nei giocatori a sua disposizione, convincendoli che possono trionfare non solo a livello di club, ma anche con la propria Nazionale. Solo così l’Inghilterra potrà puntare ad arrivare alla fine del torneo, centrando una vittoria che manca ormai da troppo e che stona con il talento e le aspirazioni di una selezione come quella anglosassone.

Fonti foto: La Notizia Sportiva, Rivista Undici

Fabrizio Scarfò