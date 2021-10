Cosa ci resta di questo Italia-Spagna

La rotta è tracciata, la stiamo ancora seguendo e nulla di quanto è stato seminato vien disperso

La semifinale di Nations League persa a San Siro contro la Spagna restituisce anzitutto una certezza: la Nazionale gode ancora di ottima salute e avrebbe potuto vincere la Nations League allo stesso modo in cui la Spagna di Luis Enrique avrebbe potuto vincere l’Europeo. A proposito di Italia-Spagna, si può dire senza abbassare troppo la voce che è stata la semifinale di Euro 2020 il vero atto conclusivo, ragionandoci a posteriori.

Andiamo sì a vedere gli errori difensivi e di impostazione: Bastoni che guarda troppo il pallone e non morde i polpacci di Ferran Torres è significativo di come la scuola italiana difensiva privilegi troppo la fase d’impostazione a discapito di quella di rottura. Andiamo pure a vedere Bonucci che lascia i compagni in 10 (e sull’espulsione pesa l’eccessiva fiscalità del direttore di gara). Il vero anello debole della squadra, sua bontà, è Giovanni Di Lorenzo che parte fuori posizione su Marcos Alonso e si fa bucare sulla sinistra. Non è la prima volta per il terzino del Napoli: tra il rigore al Belgio e le sbavature contro l’Inghilterra ad Euro 2020, a questi livelli certe defaillances diventano letali.

Potremmo parlare di Donnarumma (anzi, ci pensa Sandro Caramazza, leggetevelo), ma la sua topica che poteva costare il raddoppio iberico è più errore di impostazione che un polso tremante per via di quattro scemi che lo fischiano. Al contrario forse, troppa sicurezza. Soprattutto, potremmo parlare dell’errore di Insigne, che inevitabilmente (non) cambia il destino della partita. Cosa che Ferran Torres invece fa, mettendo la Spagna in modalità cruise control: ossia, amministrare il risultato e gestire le energie per tutto il secondo tempo, colpendo in profondità appena si scopre il fianco.

Potremmo parlare e polemizzare. Potremmo però anche godere di un’Italia che fa ancora divertire, che tira tanto in porta e che in porta ci finisce con tutta la squadra, andando più volte a sfiorare il colpaccio contro una squadra attenta come quella di Luis Enrique e affondando la lama con Pellegrini.

Generazioni a confronto: sulle Furie Rosse si può vedere come cambiano i giocatori e i tecnici, ma l’impiantistica di gioco rimane quella: attacco degli spazi, rapidità nella manovra, gioco sulle fasce che fa paura se non hai due buoni terzini a rompere l’iniziativa. Una dottrina calcistica, la stessa che da dieci anni e più ha portato a una Coppa del Mondo e due titoli Europei, proseguita nei club e anche adesso dalla Roja del 2021.

Mancini e la Nazionale. 37 di fila senza perdere, dunque. Un risultato ancor più esaltante se consideriamo che sì, ancora adesso gli italiani all’estero sono una mosca bianca (non consideriamo nemmeno Donnarumma che ha appena mosso i primi passi nel PSG); inoltre la serie A, nei favolosi anni novanta pur avari di trionfi azzurri, era davvero il campionato più bello e difficile al mondo. Non tutti gli azzurri di oggi hanno una solidissima esperienza di Coppe Europee e se Jorginho è l’unico ad aver alzato un trofeo ultimamente, nulla può paragonarsi ai vari Maldini, Baresi, Massaro, Berti, Bergomi. Tutti interpreti di un calcio che ha fatto davvero la storia in Europa a livello di club.

In soldoni, a chiosa di tutto ciò: siamo vivi, robusti e di ottima costituzione. Bisognerà impostare e mettere mano alla difesa: nostro fiore all’occhiello ai tempi d’oro, adesso anello debole degli azzurri.

Ancora più sinteticamente: possiamo persino vincere il Mondiale, ma dovremo (e non solo noi) passare sul cadavere in maglia rossa.



Valerio Campagnoli (fonti Skysport, G.DiMarzio, Optima)