Cosa ci insegna il caso Mihajlovic – tifosi del Bologna

Caduta di stile per Sinisa, beccato a deridere alcuni tifosi. Frattura con la Curva Bulgarelli? Appunti sparsi sulla vicenda

Il fattaccio è avvenuto qualche giorno fa, ma gli strascichi sono tuttora molto freschi. Sul web è circolato un video, ripreso all’interno del pullman del Bologna nel prepartita del Dall’Ara contro il Benevento, in cui Sinisa Mihajlovic e altri -tra staff e giocatori rossoblù- deridono i tifosi che avevano organizzato una fumogenata con cori di supporto alla squadra.

L’audio è basso, ma son distinguibili le voci e le frasi (da 1.25): “Guarda quello, tutto tatuato in faccia” “Guarda quello, avrà tipo novant’anni”. Il tutto, mentre dall’altro lato del lunotto si può sentire la partecipazione e il tifo indiavolato.

Nemmeno a dirlo, la risposta del tifo organizzato è arrivata puntuale. Striscioni, contestazione, un meeting nel pomeriggio di mercoledì con il tecnico serbo che ”prende tempo”, quasi a non voler capire che, di tanto in tanto, spargersi il capo di cenere non renda meno uomini. Mossa comunque non scaltra, alla luce del fatto che anche un’associazione importante di tifosi, Futuro Rossoblù, è persino membro del Cda dei felsinei.

Il Bologna FC dal canto suo si è affrettato a scusarsi pubblicamente, con la pezza peggiore del danno: nella nota di sabato sera “il video non era destinato alla pubblicazione” (della serie “scusate se ci siam fatti beccare mentre vi offendevamo”). Soprattutto, ciò che emerge è la completa indifferenza del club di fronte a queste manifestazioni di calore. Giusto il giovane scozzese Hickey ha accennato qualcosa sui social (e se vogliamo parlare di karma, potrebbe essere premiato con una maglia da titolare contro il Sassuolo). A riprova, di una faglia immensa che separa il calcio dei professionisti e quello dei tifosi.

La penosa figura fatta da Sinisa lascia un po’ di riflessioni sul campo. Anzitutto, è significativo come il calcio, a certi livelli, sia vissuto troppo come un lavoro, e troppo poco come un qualcosa che regali appartenenza, senso di comunità, anche una certa gratificazione: ma quanti di voi, al posto di Mihajlovic, vi sentireste terribilmente gratificati e galvanizzati dall’avere migliaia di persone che gridano il vostro nome e accendono torce solo per voi?



La seconda vien da sè. Siamo stati abituati -male- tramite la televisione e i social media, a un’immagine troppo edulcorata, romantica e anche un po’ finto-buonista riguardo le tragedie […]

Valerio Campagnoli