Cosa ci fa pensare “forse è finita la favola Sassuolo”, e cosa no

L’ultima vittoria è del sei gennaio, Genoa ko al Mapei Stadium. Poi una serie di battute d’arresto, ma nulla è perduto

E come le più belle cose, vivesti un solo giorno come le rose.

(F. De Andrè)



Il bello della comunicazione su internet è nella sua velocità, la sua immediatezza. Google, serie A, classifica. All’inizio una svaria di pallini verdi poi, nelle ultime cinque, comincia una striscia di pallini grigi e rossi. E’ il Sassuolo di De Zerbi, proprio quello che a inizio stagione incantava le masse, faceva urlare al miracolo, scomodava fin da subito il giubilo di fini analisti che già prevedevano un nuovo Leicester, come se l’Atalanta del Gasp fosse qualcosa già da mettere in cantina.

In un mondo di idoli e totem altrettanto scintillanti e altrettanto veloci a finire nel dimenticatoio, i neroverdi del fu patron Squinzi hanno vissuto il loro magic moment in questo girone d’andata (in realtà già da 7 anni si dovrebbe gridare al miracolo di una cittadina che nemmeno vent’anni fa si giocava lo spareggio per non finire in serie D, e appena qualche anno fa girava l’Europa). La Befana ha portato nella calza il 2-1 al Genoa, poi praticamente il nulla.

La cinquina rifilata da Gasperini tre giorni prima sembrava un incidente -brutto- di percorso, in realtà la partita con la Juve ha disegnato abbastanza bene una squadra che fa buon gioco, ma non raccoglie i frutti. Un lento e progressivo spegnimento della banda di De Zerbi mette altro in luce: i neroverdi si sono normalizzati, e probabilmente se non fosse per un folgorante inizio stagione, ora sarebbero in piena lotta per non retrocedere.

La filosofia dell’ex mediano di Brescia e Napoli è simile a quella di Gasperson: giocatori fidati, che sanno già i suoi movimenti, i suoi schemi; qualche prodotto a km zero (e che prodotto, se si parla di Domenico Berardi), elementi collaudati per il calcio italiano (Obiang, Djuricic), un portiere di enorme esperienza e tecnica come Consigli, infine le scommesse vinte di Boga e Locatelli. Il potenziale di Caputo e di Berardi stesso completano questi ingredienti. Quale la ricetta? Un gioco modernissimo, con la moda del momento della costruzione dal basso, e soprattutto un gioco camaleontico che passa rapidamente dal 4-3-3 puro al 4-3-2-1 o addirittura al 3-4-3. Un gioco votato alla verticalizzazione, e difatti gli emiliani sono ultimi nella classifica dei cross.

Il cambio in corsa del modulo è la chiave di molti successi del Sassuolo. Quand’esso viene a mancare, persino una Udinese abbastanza modesta riesce a imbrigliare un gioco arioso e che tende a occupare tutti i settori del campo

Tutto molto bello. Allora perchè il Sassuolo perde con lo Spezia e non va oltre il pari col Parma? Cominciamo con la jella: non aiutano di certo gli infortuni di Caputo, il mezzo servizio dello stesso Boga causa Covid e soprattutto ciò che potrebbe essere l’unica spiegazione al momento no del Sasol: il lungo stop di Berardi proprio dopo la gara col Genoa. Il vistoso calo di rendimento di gennaio fa poi pensare a una e a una sola cosa: lo stop invernale può aver condizionato leggermente, ma in maniera determinante, la parte atletica.

Roberto De Zerbi, uno che evidentemente la faccia ce la mette eccome, non si nasconde e anzi va oltre: “I risultati coprivano le nostre lacune. Prendiamo diversi gol da calcio piazzato e soprattutto sbagliamo tantissimo in finalizzazione“. C’è di più, una difesa che subisce abbastanza: seconda peggior difesa tra le prime dieci, peggio c’è solo la Roma a gol subiti. La marcatura a uomo è il punto debole dei neroverdi: ultimi sei gol subiti, cinque di testa e non solo da palla inattiva. Non si contano poi le volte in cui i filtranti a centro area diventano letali -o quasi- per Consigli, come il gol di Immobile per il 2-1 laziale all’Olimpico.

Nell’ultima gara al Mapei Stadium difesa neroverde ancora da matita rossa, ancora gol su palla inattiva e al centro dell’area

Un’altra chiave di lettura ci sarebbe: forse ci si è fatti troppe aspettative, in un mondo che subito ha bisogno di spiegazioni, immagini da spiattellare e nuovi eroi.

Bravo De Zerbi, la squadra non è male, ma forse è troppo presto per gridare al miracolo, tantomeno a una nuova Atalanta. Probabilmente è stato un periodo, un fuoco di paglia, e tanto basta per raccattare le prime pagine dei giornali e l’eterna diatriba tra le fazioni (non sempre opposte, ma non ditelo in giro) del risultato e del bel gioco.

In ogni caso, calma: è presto per parlare, il Sassuolo è ottavo, c’è ancora tempo per puntare alla nuova Conference League o addirittura all’Europa League. In ogni caso, un piazzamento nella parte sinistra della classifica non è affatto un cattivo risultato, tantopiù a scapito di piazze ben più grandi (Firenze, Bologna, Genova ambo le sponde)

E come le più belle cose, vivesti un sol giorno come le rose, dunque, o qualche mese. Ora, in diciassette gare può succedere tutto e il contrario di tutto, ma qui De Zerbi si gioca praticamente tutta la sua carriera. Se riesce a raddrizzare la rotta, si stacca il bigliettino e si mette in fila per qualche squadra che conta. In Italia o all’estero, magari un top club. Giugno si preannuncia spumeggiante sul totopanchina, e il mister comanda ancora l’esercito delle promesse da mantenere. Prima però c’è un miracolo da portare a termine. L’ultimo dei tanti, in trent’anni di calcio italiano.

Fonti Ateralbus, SerieATim, SassuoloNews

Valerio Campagnoli