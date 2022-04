Corsa salvezza, chi si ferma è perduto

Dalla Sampdoria alla Salernitana i prossimi impegni saranno decisivi per i futuro di molte compagini

La lotta per non retrocedere si fa sempre più incerta, con alcune squadre che dopo l’ultimo turno possono dirsi quasi al sicuro ed altre che invece sono condannate a fare risultato per evitare che l’aritmetica spenga presto i sogni di salvezza. La permanenza in Serie A infatti dipende anche da piccoli passi, ma in situazioni che iniziano ad essere disperate serve uno bello scatto se non si vuole abbandonare la categoria.

Lo scatto più importante in questo fine settimana lo ha fatto lo Spezia, andando a vincere lo scontro diretto con il Venezia grazie ad una rete nel recupero che ha proiettato gli uomini di Thiago Motta a più dieci proprio sui veneti. Il distacco è molto ampio ed i liguri devono solo fare qualche altro passo per potersi definire salvi, a coronamento di una stagione molto positiva condotta tra tante difficoltà. Dallo Spezia in giù invece zero punti per tutte le cinque squadre che sembrano realmente coinvolte nella lotta per non retrocedere; Sampdoria, Cagliari, Venezia, Genoa e Salernitana sono infatti uscite tutte sconfitte dai loro impegni e dovranno puntare forte sui prossimi match per cercare di avere ragione delle altre.

La situazione dei blucerchiati è la più rassicurante, sette punti dal terzultimo posto ed un calendario che nelle prossime quattro pone di fronte avversari alla portata, con due scontri diretti contro Salernitana e Genoa da vincere ad ogni costo.

Scendendo al diciassettesimo posto troviamo un Cagliari piombato di nuovo nel baratro, con le cinque reti incassate dall’Udinese ed una serie di sconfitte che dura da più di un mese. Il futuro dei sardi dipenderà anche qui dai risultati contro Genoa e Salernitana ma dopo il grande rendimento ad inizio anno ora Mazzarri deve ritrovare la versione migliore della propria squadra.

Nella zona rossa troviamo Venezia e Genoa con 22 punti e Salernitana con 16, anche se veneti e campani hanno rispettivamente uno e due match da recuperare che potrebbero cambiare la classifica. Per il Venezia è crisi senza fine, la vittoria manca da febbraio ed il calendario pone di fronte ancora quattro big da affrontare, con la prossima giornata contro l’Udinese che potrebbe risultare decisiva. Il Genoa invece ha incontrato la prima sconfitta con Blessin confermando i grandi problemi in fase offensiva; le prossime due sono contro Lazio e Milan, poi però ci sono Cagliari e Sampdoria dove ci si giocherà gran parte delle speranze salvezza. Restano le ultime chances infine alla Salernitana che ha anche un buon calendario ma che deve infilare una serie di risultati positivi per poter rincorrere un sogno che ad ora sembra irrealizzabile.

Fonte foto: stadiosport.it

Alessandro Fornetti