Corsa Champions, sei squadre in cinque punti

Il quarto posto è un obiettivo per molte compagini, ogni match può essere decisivo

Dopo la fuga dell’Inter che è al primo posto con quattro punti di vantaggio e una partita in meno rispetto alla Juventus, forse ora i duelli più coinvolgenti sono quelli che riguardano le squadre in lotta per il quarto posto. Ben sei club infatti sono separati da appena cinque punti e ogni turno di campionato è importante per capire chi parte avanti e chi invece sarà costretto ad inseguire. L’Atalanta al momento è quarta in classifica con 39 punti e fra tutte è probabilmente la squadra più in forma; viene dal successo netto contro la Lazio diretta concorrente e nell’anno nuovo è ancora imbattuta. Segue al quinto posto la Roma che però ha una partita in più rispetto a tutte le altre; i giallorossi hanno ottenuto tre vittorie consecutive da quando De Rossi siede in panchina e si sono rilanciati, il match di sabato contro l’Inter sarà importante per capire la reale condizione della squadra dopo averne affrontate tre di caratura inferiore. Al sesto posto risale il Bologna che torna a vincere dopo una leggera flessione di quattro incontri; i felsinei hanno rimontato nel finale il Sassuolo tornando ad incantare per qualità e proposta di gioco, proveranno dunque fino alla fine a raggiungere un obiettivo che ad inizio stagione non era neanche immaginabile. Settimo posto per il Napoli che dopo uno spavento supera il Verona nel finale e prende coraggio in vista del big match contro il Milan; i partenopei continuano a non brillare ma dopo il trionfo dello scorso anno forse sono la squadra che necessita di più di andare in Champions League. Ottavo e nono posto in coabitazione per Fiorentina e Lazio, le due sconfitte di questo turno di campionato; i toscani sono in flessione con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro, tuttavia hanno fatto un grande lavoro e vorranno restare nelle posizioni di vertice. I biancocelesti sconfitti nell’ultimo turno dell’Atalanta faticano tanto a creare occasioni da gol e sarà importante ripartire già dal prossimo match contro il Cagliari per non perdere ancora contatto con il quarto posto.

