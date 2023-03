Corsa Champions a rilento, dopo il Napoli il vuoto

Diciotto punti separano i partenopei dalle altre che intanto tengono viva la corsa per la qualificazione alla Coppa a causa della discontinuità dei loro percorsi

Se il titolo di campione d’Italia è saldamente nelle mani del Napoli, le posizione che vanno dalla seconda alla quarta, cioè quelle buone per assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League, sono tutt’altro che decise con compagini che si scambiano di posizione alla fine di ogni turno di campionato. La corsa per ambire ai primi quattro posti è però a rallentatore, visto che c’è sempre una squadra che non fa suoi i tre punti e che permette alle altre di scavalcarla in classifica.

Detto del Napoli primo e ovviamente presente nella prossima edizione di Champions, dall’Inter seconda all’Atalanta sesta tutte possono ambire ai tre posti rimasti, senza dimenticare anche la Juventus che con tutta la penalizzazione è a sole quattro lunghezze dai bergamaschi. Tra queste però sembra che nessuna voglia o sia in grado di approfittare dei passi falsi delle altre e la giornata appena trascorsa ne è l’esempio migliore; nessuna tra Inter, Lazio, Milan, Roma e Atalanta ha conquistato i tre punti e ad eccezione della Dea che era impegnata a Napoli, tutte le altre erano chiaramente favorite nei propri incontri.

L’Inter sembra ancora essere la favorita, occupa il secondo posto con 50 punti pur avendo perso contro lo Spezia e avendo collezionato già otto sconfitte, tante se si pensa al valore della rosa ed ai proclami di inizio anno. Dietro c’è la Lazio a 49, fermata a Bologna sul pari in un match in cui ha fatto pochissimo per cercare la vittoria. Segue il Milan a 48, forse la compagine più colpevole di questa settimana visto che ha giocato lunedì in casa contro la Salernitana già sapendo tutti gli altri risultati e non è riuscita comunque ad andare oltre il pareggio. A 47 punti c’è la Roma che dopo aver preso 5 gol in casa in tutto il campionato ne prende 4 dal Sassuolo in un match molto teso e nervoso. Chiude l’Atalanta più staccata a quota 42 ed in crisi di risultati, sconfitta dal Napoli e senza vittoria da un mese.

Ogni turno ora diventa cruciale per le ambizioni di queste squadre ed il prossimo si preannuncia infuocato: derby di Roma e Inter-Juventus come match clou di giornata con il Milan che potrebbe approfittarne avendo un impegno più agevole contro l’Udinese così come l’Atalanta contro l’Empoli. Impossibile fare delle previsioni su quella che resta una corsa interessante con tante squadre coinvolte, ma che finora è andata davvero a rilento mostrando i diversi limiti di ognuna delle coinvolte.

Fonte foto: calcio.occhionotizie.it

Alessandro Fornetti