Coronavirus: Pezzella e Cutrone gli ultimi contagiati in Serie A. I medici: “No allenamenti”

Con i due calciatori viola sono nove i contagiati da Covid-19 nel massimo campionato italiano. Positivi anche il fisioterapista della Fiorentina e il medico della Sampdoria

German Pezzella e Patrick Cutrone, sono gli ultimi calciatori in Serie A e in ordine di tempo ad essere stati contagiati dal Covid-19. I due calciatori viola si vanno ad aggiungere al loro compagno di squadra Dusan Vlahovic, mentre arriva anche la notizia della positività del fisioterapista dei viola Stefano Dainelli.

La Fiorentina è la seconda squadra italiana per numero di contagiati – quattro – seconda soltanto alla Sampdoria che ne ha ben sei: il medico sociale Baldari e i calciatori, Thordsby, Colley, Ekdal e La Gumina, oltre a Manolo Gabbiadini. Tutte le persone citate sin qui, sono in autoisolamento volontario, ma quello che conta è che stanno bene. Le loro condizioni di salute non sono preoccupanti e anzi, alcuni di loro da un paio di giorni non manifestano più sintomi, proprio come lo stesso Gabbiadini.

Manolo Gabbiadini, primo contagiato della Sampdoria

La Samp ha disposto la sospensione di tutte le attività del club, tranne quelle organizzative, ma strettamente necessarie, mentre lo stesso discorso vale per la società viola e ovviamente entrambe le squadre sono in quarantena. Una decisione a cui fa seguito quella dell’Udinese, ultimo avversario della Fiorentina nel match di domenica terminato 0-0, e che ha disposto l’autoisolamento per tutti i propri tesserati, al fine di accertare se ci sia qualche caso anche nella propria rosa. Queste tre squadre, vanno ad aggiungersi alle altre due di Serie A che sono in autoisolamento: Inter e Juventus. E non va dimenticato che il primo caso di coronavirus del nostro calcio si è sviluppato proprio tra le fila della rosa bianconera, con il contagio di Daniele Rugani, il quale sta bene anche lui e non manifesta sintomi da qualche giorno. Un’altra buona notizia.

Lascia di stucco il fatto che qualche settimana fa proprio Samp e Fiorentina si erano affrontate in un match salvezza a Marassi e vinto dai viola per 5-1, ma soprattutto, ciò che fa riflettere e da una parte anche in senso mistico, è che quella partita ha visto protagonisti alcuni dei calciatori contagiati: Vlahovic con una doppietta, Gabbiadini che ha segnato il gol della bandiera per la Samp e Thordsby, che aveva realizzato un’autogol.

Dusan Vlahovic esulta dopo aver realizzato uno dei due gol alla Samp

Oltre alla notizia dei nuovi contagi, che si va ad aggiungere a quelle delle relative sospensioni di tutti gli eventi sportivi europei e mondiali da qui a maggio – Nba, Giro d’Italia, Formula 1, Moto Gp e coppe europee, oltre ai vari massimi campionati di calcio europei – bisogna registrare un comunicato da parte dei medici delle squadre di Serie A, i quali, a posteriori di una polemica nell’assemblea di lega di ieri (venerdi 13 marzo – ndr) tra Agnelli e Lotito – che vedeva il primo contrario e il secondo favorevole alla ripresa degli allenamenti dei club di Serie A – si sono espressi proprio su questo tema, sconsigliando totalmente la ripresa delle sessioni in questo momento.

Infine c’è il nodo ripresa del campionato che è strettamente legato all’evolversi della situazione generale. Cellino, sempre nella giornata di ieri, ha espresso perplessità sul fatto che si possa riprendere prima di maggio.

La speranza in generale è che non ci siano altri casi di positività da Covid-19, non solo tra i tesserati di Serie A, ma in generale in tutta Europa e al di fuori dal calcio: la notizia incoraggiante però, è che dal virus si può guarire e per non essere contagiati basta attenersi alle disposizioni governative: #Restate a casa.

Fonti foto: Sport.Sky.it; Corriere.it; Sport.sky.it

Leonardo Tardioli