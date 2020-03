Coronavirus, calcio estero: anche i principali campionati internazionali si fermano

Uno dopo l’altro anche le leghe europee hanno optato per lo stop, anche se con modi e tempi diversi

Era solo questione di tempo: dopo i primi casi di giocatori di Serie A positivi al Coronavirus, ecco che anche gli altri campionati europei hanno iniziato a prendere provvedimenti stringenti per salvaguardare la salute di tesserati, tifosi ed addetti ai lavori.

La Premier League ha optato per la sospensione di tutte le competizioni fino al 3 aprile. Festa rimandata dunque per il Liverpool ed interruzione di coppe nazionali e leghe minori. Soddisfatto della decisione Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, che però ammonisce: “Decisione giusta quella di fermare la Premier, la salute è la priorità di tutti. In Inghilterra non si sono resi conto della gravità della situazione. Per me in questo momento il calcio conta zero”.

La Bundesliga si ferma fino al 2 aprile, mentre in Spagna la federazione ha deciso di interrompere la Liga per due settimane, riservandosi la facoltà di prorogare la quarantena nel caso in cui a fine mese l’emergenza risulti ancora non rientrata. In Ligue 1 misure più drastiche: la sospensione è fino a data da destinarsi, il Paris Saint-Germain, dopo il match di Champions con il Borussia Dortmund, ha festeggiato incautamente con i tifosi vicino al Parco dei Principi, ma per il momento non sembra ci siano state conseguenze sulla salute dei giocatori e dello staff.

Negli altri campionati le decisioni sono state più o meno simili, con alcune eccezioni: in Portogallo la Superlega è stata sospesa fino a data da destinarsi, così come in Grecia. In Belgio niente calcio fino al 3 aprile, in Olanda fino al 31 marzo. In Russia invece si continua a giocare per ora, ma alle partite non potranno assistere più di cinquemila spettatori. Niente interruzione ma match a porte chiuse sia in Ucraina che Turchia. In Scozia sì alla sospensione della Premier League, ma solo per due turni. Annullate infine tutte le amichevoli internazionali che erano previste durante la pausa per le nazionali.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)