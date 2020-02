Cornelius beffa il Cagliari al 94′, il Parma pareggia all’ultimo respiro

Finisce 2-2 alla Sardegna Arena in un match ricco di emozioni tra cui un rigore sbagliato da Joao Pedro, tre punti che svaniscono nei minuti di recupero per i sardi che non vincono da due mesi

Luci alla Sardegna Arena. Il Cagliari vuole ritrovare la vittoria, il Parma cerca di continuare il suo trend positivo. Appaiate insieme al Milan a 31 punti in classifica e in zona Europa le due compagini si affrontano nel secondo anticipo della terza giornata di ritorno. Per quanto riguarda i rossoblu assenti i soliti noti, torna Pisacane al centro della difesa, Cigarini si piazza in regia mentre l’attacco è confermato con il solito terzetto. D’Aversa, invece, deve fare i conti con diverse assenze. In porta ci va Colombi e non Radu, appena arrivato dal Genoa via Inter. Kulusevski e Inglese sono out, Gervinho in partenza, l’attacco sarà guidato da Cornelius coadiuvato da Siligardi e Kurtic. Arbitrerà il match il signor Irrati.

Il Parma inizia col piglio giusto ed è immediatamente Kucka a tirare verso la porta sarda, palla fuori. Il Cagliari è frastornato dall’inizio ducale. Piano piano, però, i padroni di casa riordinano le idee e prendono campo. Dopo una serie di buone sortite al 19′ i rossoblu passano: azione di Simeone sulla destra che mette in mezzo per l’accorrente Joao Pedro che fulmina Colombi sul primo palo, Cagliari in vantaggio. Gli ospiti accusano il colpo mentre la squadra di Maran spinge più che può. Al 24′ Nainggolan per Simeone che non ci pensa due volte e conclude, Colombi respinge. Azione fotocopia quattro minuti dopo, al tiro ancora l’argentino ma l’estremo avversario risponde nuovamente presente.

Minuto 31, arriva la fiammata del Parma. Bel lavoro di Brugman, palla a Kucka che entra in area e tira, palla sul palo. A dieci minuti dall’intervallo palla sanguinosa persa da Iacoponi nella sua metà campo, Simeone si invola verso la porta, il suo tiro deviato scheggia la traversa. Tre minuti dopo cross su punizione di Cigarini, Faragò incorna e sfera prima sul palo e poi tra le mani di Colombi. Al 40′ ancora Cagliari, stavolta è Nainggolan a presentarsi davanti al portiere, il tiro scoccato dal belga è respinto in angolo. Al 42′ incredibile doccia fredda per i sardi. Un ispiratissimo Brugman crossa dalla destra e a pochi metri dalla porta Kucka corregge in rete indisturbato, pareggio Parma. C’è tempo anche per un colpo di testa di Cornelius su bell’assist di Kurtic, si va all’intervallo sull’1-1.

Il Cagliari che torna in campo ha le idee chiare. Dopo cinque minuti arrembante azione di Pellegrini che si accentra e conclude in porta, bravo Colombi a respingere ancora una volta. Ci prova anche Cigarini un minuto dopo, sempre efficace l’estremo avversario. Al 52′ palla in area e Gagliolo affossa Joao Pedro, calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso brasiliano, troppo angolato il suo tiro, palla clamorosamente fuori. L’occasione sprecata galvanizza i sardi che un minuto dopo costruiscono l’azione giusta. Palla in profondità di Cigarini per Pellegrini sulla sinistra, cross radente per Simeone che da due passi spinge in rete. Delirio alla Sardegna Arena, rossoblu ancora in vantaggio. Il Parma prova a reagire e al 58′ gli viene assegnato un rigore per fallo di mano di Klavan. Il Var, però, richiama Irrati che corregge la decisione assegnando una punizione dal limite.

La partita ora è equilibrata ma il Cagliari mantiene il pallino. Brutta palla persa da Brugman al 79′ che regala il contropiede a Nandez. L’uruguaiano si defila e calcia, Colombi dice no anche a lui. Adesso è il Parma che prova gli ultimi sforzi. All’ 85′ gran conclusione di Kurtic, sfera alta di un nulla. Poco dopo ecco Hernani al tiro, Cragno respinge. Cinque minuti di recupero, al quarto ancora Nandez imperversa in area, il portiere gialloblu è insuperabile. Capovolgimento di fronte, Kurtic crossa la sfera dell’ave maria, la difesa sarda si perde Cornelius che colpisce di testa a pochi passi dalla porta beffando Cragno, 2-2. Delusione cocente rossoblu, euforia ducale. Poco dopo ecco il triplice fischio di Irrati.

Boccone amarissimo per i ragazzi di Maran che vedono sfumare per l’ennesima volta la vittoria. Da recriminare però per le tante occasioni sbagliate. Parma convincente nonostante le molte assenze, un punto d’oro per D’Aversa e i suoi.

Glauco Dusso