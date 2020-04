Coreografia o scenografia non importa. Per chi la fa è un vanto

Centriamo la tematica su chi ritiene che l’apporto della tifoseria debba partire innanzitutto da un corretto approccio alla gara. Ecco il perché sia così importante una presentazione corale della squadra di casa

Al di là del dibattito eterno circa l’accezione più corretta, coreografia o scenografia, questa manifestazione corale di supporto nei confronti dei giocatori, risulta essere il punto di contatto maggiore che avviene tra i tifosi e il loro beniamini, chiamati a difendere i colori contro gli avversari di turno. Potrebbe rappresentare una sorta di coperta calda, un coverlet che avvolge e accalora il calciatore, che se sensibile e devoto alla causa di certo ne trae beneficio ai fini dell’economia della gara. Spettacolari e avvolgenti le coreo-scenografie, sono frutto di un intenso lavoro organizzativo, che va ben oltre la nostra percezione. Basti pensare che per far sì che tutto risulti perfetto, e quindi d’impatto agli occhi del pubblico, è necessario che la totalità dei meccanismi studiati durante la settimana e le disposizioni dei minuscoli pezzi del puzzle che verranno composti si ingranino perfettamente nella macchina scenica. Fatte queste doverose premesse si può comprendere del perché nel corso delle stagioni calcistiche ci si imbatta in delle partite dove le manifestazioni iniziali non risultano all’altezza del palcoscenico. Notiamo invece che ci sono determinate tifoserie che si organizzano meticolosamente e che hanno velleità che potremmo definire artistiche.

Senza capo né coda partiamo col segnalare le due scenografie più grandi della storia, in termini di dimensioni, appartenute al Millonarios Fútbol Club, squadra colombiana che lo esibì in Coppa Libertadores nel 2012, e quello dei tifosi urugayani del Nacional di Montevideo che replicarono a distanza nell’agosto del 2013 in amichevole contro l’Atletico Madrid.

“Mamma li turchi” direbbe Fatih Terim, che vide omaggiarsi da parte dei tifosi del Galatasaray di uno spettacolo senza precedenti in versione 3D. Teatro sempre l’Europa che conta, la tifoseria si produsse in una curva tutta colorata, dominata dalle riproduzioni su tre dimensioni dell’allenatore intento a dare indicazioni ai propri giocatori.

Non si può dimenticare, invece la gloriosa scenografia che propose il Borussia Dortmund in occasione della sfida europea contro il Malaga. La rappresentazione, ad oggi, viene ricordata come una delle più belle della storia. Uno striscione che copriva tutta la curva e con al centro una gigantografia di un tifoso che guardava il campo da gioco con un binocolo. In basso la scritta: ”auf den spuren des verlorenen henkelpotts”, tradotto significa “sulla scia del vaso dalle grandi orecchie” con l’allusione alla Champions League.

Sempre in Germania, il Bayern Monaco nel 2010 era una superpotenza ed una corazzata, e in occasione della sfida in semifinale contro i francesi del Lione organizzò un’avvolgente scenografia che abbracciava praticamente tutto lo stadio. I tedeschi alla fine capitolarono contro l’Inter di Mourinho. L’atmosfera che i supporters del Celtic ricrearono, nel proprio stadio nel 2010 contro il Barca, fu compensativa ai fini della gara, che vide gli scozzesi imporsi per 2-1. Un intero stadio fregiato dei colori di casa con al centro il numero 125, rappresentante gli anni di storia che il club festeggiava in quell’occasione.

Boca Junior – fonte: Gazzetta dello Sport



Ci sono poi realtà che oltre a proporre delle ottime soluzioni estetiche abbinano anche un importante apporto corale sonoro come il glorioso Liverpool, che all’Anfield Arena riesce a coinvolgere più di 50.000 persone invocando l’inno ufficiale “You’ll Never Walk Alone”, celebre brano tratto dal musical del 1945 Carousel, che tradotto significa “non camminerai mai da solo”. Anche Argentina e Brasile vantano curve e tifo coriaceo non indifferenti, specie il Boca Juniors e il River Plate tra gli albicelesti, e il San Paolo e il Flamengo per i verdeoro.

Lazio – fonte: Stop and Goal

Dulcis in fundo, ma non per importanza abbiamo delle eccellenze non meno apprezzabili in Italia. Inter, Lazio e Milan su tutte si sono garantite un’importante ranking tra le più importanti squadre d’Europa, garantendo ad ogni appuntamento in casa lo spettacolo garantito. Il tutto per rammentare che prima di essere spettatori, allo stadio ci si può calare in pionieri assoluti del pre-partita, orchestrando l’energia della tifoseria e gettando le basi per poter contribuire al successo.

