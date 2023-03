Corea del Sud: Jurgen Klinsmann nominato nuovo CT della nazionale

L’ex commissario tecnico di Germania e Stati Uniti è stato scelto per sedere sulla panchina della selezione asiatica in vista del prossimo mondiale

Non sono bastati gli ottavi di finale raggiunti all’ultimo mondiale in Qatar per permettere al portoghese Paulo Bento di rimanere il commissario tecnico della Corea del Sud. La federazione coreana, infatti, dopo mesi di riflessione, ha deciso di iniziare un nuovo ciclo chiamando sulla panchina della nazionale Jurgen Klinsmann. L’ex calciatore tedesco alle sue spalle ha già l’esperienza alla guida della Germania e degli Stati Uniti, ma è fermo da più di tre anni. A cavallo tra il 2019 e il 2020 ha allenato l’Herta Berlino, ma solo per pochi mesi, poi nulla più. Klinsmann arriverà a Seul la prossima settimana e sarà regolarmente in panchina per l’amichevole contro la Colombia del 24 marzo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.it)