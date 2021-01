Coppe nazionali: quando le piccole eliminano le grandi squadre

In questa stagione diverse big europee e qualche compagine di prima serie hanno subito pesanti eliminazioni nei trofei di casa da club molto meno quotati

Le coppe nazionali ogni anno sono l’occasione di veder giocare squadre di cui prima magari neanche si conosceva il nome, club che si ritrovano a dover affrontare dei colossi del calcio europeo ma che non sempre partono battuti come si potrebbe pensare. In questa stagione infatti sono già diversi i match nei quali le compagini di serie inferiori hanno eliminato quelle di prima serie, con gli esempi più eclatanti che riguardano Atletico Madrid, Bayern Monaco e Real Madrid.

Se nella nostra Coppa Italia le sorprese sono sempre pochissime o addirittura non ce ne sono, negli altri tornei in cui le big disputano turni preliminari contro squadre di bassa categoria, può capitare che avvenga il miracolo e che una compagine semi-sconosciuta sconfigga una delle favorite assolute del torneo.

In Germania ad esempio è di pochi giorni fa la clamorosa eliminazione del Bayern Monaco contro l’Holstein Kiel, club che milita nella seconda divisione tedesca. Il Bayern si è fatto riprendere nel recupero del secondo tempo ed ha poi ceduto ai calci di rigore subendo una delle più clamorose sconfitte della sua storia recente.

La Spagna è però la nazione dove ad oggi c’è stato il maggior numero di sorprese con alcune squadre di Liga eliminate da avversarie che militano addirittura in terza serie. I casi più eclatanti sono sicuramente quelli delle sorelle di Madrid, Atletico e Real, che nonostante si stiano giocando il primato del campionato, sono state estromesse dalla Copa del Rey da club di terza divisione. L’Atletico ha abbandonato la competizione al secondo turno per mano del Cornelia, club che milita in Segunda Division B e che stasera sfiderà curiosamente il Barcellona per provare a regalarsi un’altra serata storica. Il Real Madrid invece ieri sera è stato eliminato dall’Alcoyano altra compagine di terza divisione, tra l’altro ridotto in dieci uomini negli ultimi minuti dei supplementari.

Sempre in Spagna da citare le eliminazioni di squadre come Celta Vigo, Getafe, Alaves ed Eibar tutte arrivate contro club di divisioni inferiori ed in modo abbastanza netto.

Fonte foto: resto del calcio.com

Alessandro Fornetti