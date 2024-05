Coppe nazionali: Bayer Leverkusen e PSG centrano il double, a Manchester esulta lo United

Tempo di lettura 1 minuto

Si sono giocate le finali per i trofei di Germania, Francia ed FA Cup, la sorpresa arriva dal derby inglese

Tempo di coppe nazionali per tre dei maggiori campionati europei.

Al Bayer Leverkusen riesce l’accoppiata campionato e coppa di Germania. I ragazzi di Xabi Alonso superano la sorpresa Kaiserslautern per 1-0. Decisivo il gol di Xhaka nel primo tempo. Bayer che rimane per tutto il secondo tempo in dieci per il rosso a Kossounou ma resiste e porta a casa la sua seconda DFB-Pokal, la prima nel 1993.

Doppietta anche per il PSG. Battuto in finale il Lione per 2-1. Primo tempo che finisce due reti a zero per i parigini con i gol di Dembelè e Fabian Ruiz. Nella ripresa provano a riaprirla gli avversari con O’Brien ma il risultato non cambierà ulteriormente. Coppa di Francia numero 15 per la compagine di Luis Enrique.

Infine la FA Cup. Grande attesa per il derby di Manchester tra City e United. Red devils che scendono in campo determinati e chiudono i primi quarantacinque minuti 2-0 per effetto delle reti di Garnacho e Mainoo. Guardiola nella ripresa non riesce a trovare le contromisure e solo il gol di Doku, facilitato da un’indecisione di Onana, a pochi istanti dal termine mette un po’ di pepe al finale. Vince lo United che solleva la 13ma FA Cup della sua storia.

Glauco Dusso