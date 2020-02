Coppe europee: L’Atalanta fa sognare gli italiani

Bene l’Inter in Europa League competizione in cui la Roma non brilla ma vince di misura

I palcoscenici europei riaccendono i riflettori e i fari sono puntati fondamentalmente sulle prime sfide Champions.

L’Atalanta di mister Gasperini continua a stupire e stende al tappeto il più esperto Valencia con un sonoro 4-1 impreziosito da gol di notevole fattura. La rete subita lascia un minimo di speranze agli spagnoli per una clamorosa ‘remuntada’ ma la banda nerazzurra ha un grande margine di vantaggio da gestire.

Riesce nell’impresa l’Atletico Madrid del Cholo Simeone di fermare il Liverpool campione in carica grazie all’uno a zero che comunque logicamente lascia tutto invariato in vista della sfida di ritorno.

Colpo esterno del Lipsia, 0-1, sul Tottenham di Mourinho.

Una doppietta del giovane norvegese Haland del Borussia Dortmund piega il PSG 2-1, per i parigini a segno Neymar.

In Europa League l’Inter si sbarazza del Ludogorets con un perentorio 0-2. L’altra italiana impegnata in questo torneo, la Roma, supera di misura in casa il Gent rinviando il discorso qualificazione per la gara di ritorno. La sorpresa europea della scorsa stagione l’Ajax rimedia un brutto 2-0 sul campo del Getafe.

Stefano Rizzo