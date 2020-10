Coppe europee: grande debutto per la Lazio, goleada per l’Atalanta

Crollo in atteso del Real Madrid in casa contro lo Shakhtar, i campioni d’Europa del Bayern annientano l’Atletico Madrid

I gironi Champions e quelli dell’Europa League tornano alla ribalta nell’inconsueto mese di ottobre causa covid. La Lazio assente 13 anni dalla competizione europea più prestigiosa si prende una bella soddisfazione schiacciando per 3-1 il Borussia Dortmund, a segno la scarpa d’oro Immobile, nello stesso girone il Brugge fa il colpo in terra russa contro lo Zenit. L’Atalanta non si smentisce e riempie di gol il tabellino, 4-0 in trasferta ai danni dei danesi del Midjylland, nerazzurri con il bottino pieno di punti in compagnia del Liverpool che piega di misura fuori casa l’Ajax.

Juventus e Barcellona, inserite nello stesso raggruppamanto, passeggiano rispettivamente contro la Dinamo Kiev, 0-2, e il Ferencvaros, 5-1. Delusione in casa Inter con i nerazzurri capaci di agguantare il pari nei minuti finali, doppietta per Lukaku, a San Siro contro il Borussia M’Gladbach, non sfruttando lo scivolone interno del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk, 2-3.

Nelle altre gare da segnalare il passo falso del PSG tra le mura amiche contro il Manchester United, 1-2, sorride anche l’altra compagine di Manchester, il City, 3-1 sul Porto, e la vittoria schiacciante dei detentori del titolo, il Bayern Monaco, contro l’Atletico Madrid, 4-0.

In Europa League iniziano l’avventura con il piglio giusto la Roma, corsara in Svizzera contro lo Young Boys, rimonta ottenuta, 1-2, e il Milan uscito vittorioso sul campo del Celtic, 1-3. A sopresa si fa beffare, 0-1, il Napoli al San Paolo dall’AZ.

Fonte foto: Goal.com

Stefano Rizzo