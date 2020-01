Coppa Italia: Torino-Genoa 6-4. Il Toro va avanti

Grazie alla lotteria dei rigori, saranno i granata ad accedere ai quarti

Dopo il diciottesimo turno della Seria A, si torna in campo per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Torino e Genoa, dove chi vincerà sfiderà la vincente tra Milan e SPAL.

In un Olimpico quasi vuoto, il Torino soffre e subisce il gol del vantaggio ospite grazie al destro di Favilli al 14mo minuto.

Ma il Torino sembra riprendersi, nonostante giochi a sprazzi; ma al 23mo è Berenguer a servire De Silvestri che porta il risultato sul 1-1. Dopo un secondo tempo noioso, neanche i supplementari hanno sbloccato il parziale (grazie a Radu che ha difeso la porta rosso-blu)(espulsione di Meité per i granata).

Ci sono serviti i tanto amati/odiati i rigori (dipende da che punto si guardi). Dal dischetto ne esce vincitore il Torino, grazie all’errore di Radovanoic dal dischetto, portando il risultato 6-4 per i granata.



Fonte foto: ansa.it

Gabriele D’Acuti