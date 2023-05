Coppa Italia: secondo titolo consecutivo per l’Inter e nono trofeo in bacheca

Terza vittoria per l’allenatore Simone Inzaghi, Re di coppa e Re delle finali

La Fiorentina ci ha davvero provato ed è uscita dal campo, seppur sconfitta, con l’onore delle armi. La viola era anche partita benissimo con determinazione e gran vigore agonistico ed infatti è passata subito in vantaggio al 3′ con Nico González, ma probabilmente proprio la veemenza con la quale i gigliati si sono buttati all’attacco, li ha in parte traditi e scoperti e l’Inter, sorniona, ne ha approfittato ribaltando il risultato in 8 minuti con una splendida doppietta del Toro Martínez al 29′ e 37′. Molto gioco e poca concretezza da lì in poi ed il risultato non è più cambiato. L’Inter incamera quindi la sua nona Coppa Italia e raggiunge così la Roma al secondo posto per titoli e all’inseguimento della Juventus che vanta, in questa competizione, ben 14 trofei.

Fonte foto: tag24.it

Luigi A. Cerbara