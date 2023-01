Coppa Italia: Primi 4 ottavi di finale con sorpresa

Il Milan infatti esce mestamente già in questo turno, mentre passano ai quarti, insieme al Torino, Inter, Roma e Fiorentina

Poco spettacolo e squadre in campo rivoluzionate, soprattutto per le grandi favorite, Inter e Milan. Le partite non ne hanno ovviamente guadagnato e si è visto poco gioco e molte coperture difensive. Il Milan esce da questi ottavi con le ossa rotte, nonostante il Torino fosse rimasto in 10 per l’espulsione al 69′ di Djidji, nonostante gli ingressi dei big, non c’è stato nulla da fare per i rossoneri che non hanno trovato il goal. Marcatura che invece è arrivata per il Torino nei tempi supplementari con un contropiede da manuale sfruttato al massimo dal duo Bayeye-Adopo, col secondo che insacca al 114′. Milan fuori e squadra unita, sì perché mister Pioli ordina il ritiro. L’Inter ha bisogno dei supplementari per piegare un indomito Parma che passa in vantaggio al 39′ con uno splendido tiro da fuori del croato Juric. I nerazzurri mettono in campo forze fresche ed acciuffano il pareggio al 87′ con Lautaro che insacca con un tiro a mezza altezza, con una deviazione probabilmente decisiva. Nei supplementari al 110′ ci pensa Acerbi ad infilare di testa una ribattuta di Buffon, Inter ai quarti e Parma che esce con onore. Negli altri due ottavi stesso risultato con vittorie di misura delle squadre casalinghe. La Roma batte 1-0 il Genoa ma, anche qui, serve far entrare in campo le migliori bocche da fuoco. Dybala sostituisce Pellegrini al 46′ ed al 64′ mette dentro un gioiello dei suoi. La Fiorentina ospita la malconcia Sampdoria e chiude la pratica con uno splendido goal di Barak al 25′, 1-0 sufficiente a portare i gigliati ai quarti.

Luigi A. Cerbara