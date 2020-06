Coppa Italia, Milan a caccia della finale

I rossoneri arriveranno allo Stadium dopo il pari del Meazza firmato Rebic-CR7

Cresce l’attesa per il ritorno del calcio giocato, si inizia domani sera con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Si riparte dal’1-1 dello scorso 13 febbraio, quando i rossoneri vennero raggiunti allo scadere da un rigore discusso trasformato dal solito Cristiano Ronaldo. Sono passati ben 4 mesi, più di 100 giorni e una terribile pandemia che ha messo/sta mettendo purtroppo in ginocchio il mondo intero. Mesi lunghi e tristi, che difficilmente dimenticheremo, ecco perché, anche da questo punto di vista, il match di domani sarà una grande valvola di svago non solo per i supporter rossoneri e juventini, ma per tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport.

TABU’ STADIO

Il test dello Stadium non sarà certamente facile per il Diavolo, sia per le assenze pesanti di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, che per il solito e cocente tabù: 11 sconfitte nelle ultime 12 partite nella tana dei bianconeri. Dopo l’incontro tra Gazidis e la squadra nella giornata di ieri e le voci su una possibile tensione tra il Ds sudafricano e Ibra, l’atmosfera a Milanello sembrerebbe abbastanza tranquilla e serena, come accennato anche da Pioli nella conferenza stampa di oggi pomeriggio: “L’incontro è servito, c’è stato un confronto chiaro e diretto. Parlarsi è sempre la cosa migliore da fare, anche se si hanno opinioni diverse”. L’unico obiettivo nella testa di allenatore e squadra, è, quindi, quello di portare a casa la partita e affrontare un finale di stagione degno della casacca rossonera.

REBIC UNICA PUNTA

Passando dalle parole ai fatti, le scelte di Pioli sarebbero pressoché già decise e obbligate. Indiscussa la presenza di Donnarumma tra i pali, cosi come quella della coppia centrale, guidata da Kjaer e Romagnoli. In fascia, presente Conti a destra e Calabria ad agire da laterale sinistro. La grande novità sarebbe dalla cintola in su: inamovibili Kessie, Calhanoglu e Bennacer, supportati dai rientranti Bonaventura e Paquetà. A completare l’ipotetico 4-4-1-1, sarà il solito Rebic, con Leao partente dalla panchina (fonte Skyport).

Fonte foto: FanPage

Sandro Caramazza