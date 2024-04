Coppa Italia: l’Atalanta cerca la rimonta contro la Fiorentina per raggiungere la finale

Tempo di lettura 1 minuto

I bergamaschi, in attesa del doppio confronto col Marsiglia in Europa League, hanno un’altra semifinale da giocare, la Viola si aggrappa al gol di Mandragora dell’andata

Stasera si conoscerà il nome della squadra che il prossimo 15 maggio allo Stadio Olimpico sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri nella finale di Coppa Italia. Da un lato l’Atalanta, che sogna anche la finale di Europa League. Dall’altra la Fiorentina, che ha lo stesso obiettivo in Conference League e vuole riscattare la delusione dell’ultimo atto della scorsa edizione contro l’Inter. Nella Dea Zappacosta e Ruggeri agiranno sulle fasce, mentre Koopmeiners è favorito su Pasalic nel ballottaggio per il ruolo di trequartista a supporto delle due punte Miranchuk e Scamacca. Nella Viola invece ci sarà Martinez Quarta e non Ranieri in difesa con Milenkovic, mentre in attacco giocherà Belotti con Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé alle sue spalle. In mediana confermata la coppia Bonaventura-Mandragora. Si parte dall’1-0 dell’andata per la Fiorentina targato Mandragora, non vale la regola dei gol in trasferta. Calcio d’inizio ore 21.

Hai voglia di commentare questo ed altri articoli in un gruppo esclusivo di appassionati come te? Unisciti a “Il Ritrovo”, il gruppo della community di Passionedelcalcio.it, cliccando QUI.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.football-italia.net)