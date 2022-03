Coppa Italia: la situazione dopo le semifinali di andata

Si sono concluse due partite poco spettacolari aspettando il ritorno tra oltre un mese

Le semifinali di andata di Coppa Italia non sono state indimenticabili dal punto di vista dello spettacolo offerto. Nel derby di Milano è prevalsa la paura di perdere e la fatica che le due compagini stanno facendo in questo periodo avaro di soddisfazioni, mentre a Firenze la Fiorentina è stata beffata dalla Juventus all’ultimo minuto dopo aver creato sicuramente di più degli avversari. In vista delle partite di ritorno, previste per 20 e 21 aprile, le compagini favorite sono Juventus e Milan, visto che i rossoneri giocavano in casa contro l’Inter e dunque potranno beneficiare della regola del gol in trasferta per qualificarsi anche con un pareggio con gol. Situazione comunque tutta da vivere visto l’equilibrio regnato nei primi 90 minuti, sperando in uno spettacolo migliore quando le squadre saranno chiamate ad attaccare di più se vorranno la qualificazione per la finale.

Fonte foto: romanews.eu

Alessandro Fornetti