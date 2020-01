Coppa Italia: La Lazio avanza senza problemi, battuta la Cremonese 4-0

I biancocelesti superano agevolmente il turno ed ora incroceranno il Napoli nei quarti di finale

Negli ottavi di finale di Coppa Italia si affrontano all’Olimpico la Lazio e la Cremonese in uno degli incroci più sbilanciati di questa manifestazione. Inzaghi lascia i big del centrocampo in panchina ma si affida ancora a Immobile al centro dell’attacco.

La partita si mette subito bene per la squadra di casa che passa in vantaggio al minuto dieci: Jony crossa dalla sinistra, Agazzi interviene male e Patric è libero di insaccare a porta vuota. La Cremonese prova a farsi vedree on due timidi tentativi ma la Lazio fa la partita e raddoppia già al minuto ventotto: altro pallone messo in mezzo da Jony, Parolo anticipa tutti e trova la rete della sicurezza. La prima frazione si chiude senza altre occasioni con i giocatori di Inzaghi che scambiano la palla senza affondare.

Nella ripresa non cambia il copione della partita ed i capitolini si vedono annullare la terza rete al minuto cinquantatre con Adekanye che l’aveva messa dentro partendo però da posizione di off-side. Gli ospiti un minuto più tardi sfiorano il gol che riaprirebbe la partita con Proto che deve salvare sull’ex di turno Palombi. Al minuto cinquantasette arriva il penalty per i biancocelesti per fallo su Adekanye, Immobile trasforma senza esitazioni. Match che scivla via senza particolari occasioni, ritmi lenti con le due squadre che raramente affondano il colpo. Prima della fine però c’è tempo per il poker della Lazio, altro assist di Jony per la testa di Bastos che tutto solo batte il portiere avversario. Finisce dunque 4-0 un incontro mai in discussione.

Lazio che come prevedibile supera agevolmente la Cremonese e accede ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli che ha sconfitto il Perugia. Sconfitta netta per gli uomini di Rastelli che sono stati dominati nel corso di tutta la partita.

Queste le dichiarazioni di Inzaghi: “Abbiamo approcciato bene la gara, che avevamo preparato ottimamente in questi giorni. Ho avuto le risposte che cercavo perchè tutti hanno fatto un’ottima gara.”

Fonte foto: lazionews24.com

Aessandro Fornetti