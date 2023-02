Coppa Italia, la grana Skriniar tormenta l’Inter prima della sfida con l’Atalanta

Questa sera il primo quarto di finale con il match a tinte nerazzurre, nel frattempo sembra destinato a rimanere il difensore visto che il PSG pare non voglia rilanciare la propria offerta

Piena di pensieri la testa del mondo Inter. Primo in ordine di tempo è Milan Skriniar che a quanto pare allo scoccare delle 20, orario di chiusura del mercato, sarà ancora un giocatore nerazzurro. Il PSG non si smuove dalla sua prima offerta di 10 milioni per averlo subito, la società meneghina pretendeva il doppio. Quindi nulla di fatto anche per le operazioni eventuali in sostituzione dello slovacco, anche perchè sia Demiral che Becao avrebbero comportato esborso di denaro. Questa sera, poi, ecco gli importanti quarti di finale di Coppa Italia dove Skriniar in qualsiasi caso non sarà presente. Rimane comunque il problema di come sarà accolto dai tifosi della Beneamata, domenica c’è il derby. Nel match delle ore 21 spazio a de Vrij e Darmian sulla linea difensiva con Bastoni mentre davanti sembra favorito Correa per spalleggiare Lautaro. In mezzo chance per Asllani. Formazione titolare, invece, per Gasperini che non rinuncia ai suoi migliori interpreti. Troppo in forma l’Atalanta per cambiare qualcosa. La Coppa Italia potrebbe diventare un obiettivo importante per la Dea.

Glauco Dusso