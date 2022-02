Coppa Italia, il quadro delle semifinali

Si sono disputati in tre giorni i quarti di finale della coppa nazionale, con alcuni match decisamente emozionanti

La Coppa Italia ha le sue quattro semifinaliste. Al termine di una tre giorni molto spettacolare si è infatti delineato il quadro delle compagini che hanno accesso al turno successivo. Martedì l’Inter ha avuto la meglio della Roma con un 2-0 secco, ieri invece è stato il turno del Milan che ha surclassato la Lazio con il punteggio di 4-0, con entrambe le milanesi che giocavano in casa contro le due romane. Oggi doppio impegno, nel pomeriggio la Fiorentina ha eliminato a sorpresa l’Atalanta con un gol nel recupero di Milenkovic al Gewiss Stadium, che ha fissato il punteggio sul 3-2. In serata infine la Juventus tra le mura amiche ha avuto la meglio di un Sassuolo mai domo e arresosi solo a due minuti dalla fine a causa di un autogol, con il risultato finale che dice 2-1 per i bianconeri. Le semifinali saranno dunque Fiorentina-Juventus e Milan-Inter e si disputeranno in match di andata e ritorno.

Fonte foto: romanews.eu

Alessandro Fornetti