Coppa Italia, il Milan cala il tris alla Spal e ritrova Piatek

Il polacco segna e convince con una buona prestazione, ma è tutta la squadra di Stefano Pioli a meritare. I bianco azzurri di Semplici non hanno avuto il mordente necessario per controbattere

Ottavi di finale di Coppa Italia. Arbitra il Sig. Abisso da Palermo. Il Milan schiera sin dal ‘1 minuto Simon Kjaer, ex difensore dell’Atalanta in prestito dal Siviglia. Si accomoda in panchina Zlatan Ibrahimovic, in attacco i rossoneri si affidano a Piatek con Rebic e Castillejo a supporto. 3-5-2 per i biancocelesti e fase offensiva consegnata ai due esperti Floccari e Paloschi. Da segnalare l’esordio nella Spal del 18enne estone Tunjov.

PRIMO TEMPO – Subito pericoloso il Milan dopo ’20 secondi con un traversone di Castillejo finito a lato. Diavolo che è padrone della prima fase della gara. Prima Bennacer con un gran tiro da fuori, e poi Castillejo si rendono pericolosi. Sempre lo spagnolo, uno dei più vivaci dell’attacco milanista è protagonista di un’incursione conclusasi con l’ottima uscita dell’ex Lazio Berisha. Il goal del Milan arriva al ’19 con Piatek che realizza grazie ad un bel passaggio filtrante sempre di Bennacer, che si impone a centrocampo. Il polacco ritrova il goal che non arrivava dall’8 dicembre contro il Bologna. L’allenatore Semplici non la prende per niente bene. La reazione della Spal arriva al ’24 con un tentativo di uno dei migliori dei bianco azzurri Bryan Dabo, e poi con Sergio Floccari che prova il tiro da fuori. Piatek, nuovamente impatta la palla, ma essendo troppo centrale, non mette in difficoltà Berisha che blocca. Buona la prova del nuovo difensore Simon Kjaer che tiene la difesa in modo ordinato, anche se va detto che tutto il Milan appare compatto, lucido e propositivo. Chiude in attacco la squadra di Pioli che ha in Castillejo e Rebic protagonisti sfortunati, con quest’ultimo che non riesce a mettere in mezzo l’imbeccata dello spagnolo. Capitalizza, invece, Piatek con una splendida azione che consegna di fatto la palla a Castillejo che con un bel tiro a giro trafigge all’angolino il portiere della Spal.

SECONDO TEMPO – Formazioni invariate inizialmente e partita che riprende da dove l’avevamo lasciata, con i rossoneri che fanno il gioco e la Spal, che rispetto al primo tempo sembra un po’ più intraprendente. Piatek si rende pericoloso in più di un’occasione, poi Rebic prova il tiro ma non trova fortuna e infine anche Bonaventura tenta di rendersi pericoloso con un fendente centrale che Berisha blocca su due tempi. La squadra di Semplici tenta di ricucire la trama del gioco con qualche azione con Dabo e Floccari, gli unici che operano con convinzione. Al ’66 gran goal del “solito” Theo Hernandez, davvero un valore aggiunto per Pioli, che lascia partire una bordata col mancino dal limite dell’area di rigore che si insacca alla sinistra del portiere bianco azzurro. A bordo campo Ibrahimovic, in piedi applaude l’azione del terzino 22enne. Nel finale bel colpo di testa di Murgia, ex Lazio che finisce centrale e Antonio Donnarumma blocca senza particolari difficoltà. Episodio da Var al minuto ’87 per un tocco col gomito del centrocampista Paquetà in area. L’arbitro, dapprima assegna la massima punizione, poi sotto suggerimento dei colleghi a bordo campo, verifica di persona e annulla.

Milan che affronterà ai quarti il Torino che ha eliminato il Genoa.

Bella prova dei rossoneri che continuano la piccola striscia positiva di vittorie. Pioli fa un turnover intelligente e porta la squadra a giocare une bella partita. Ottime le prove di Castillejo, Theo Hernandez e Bennacer.

La Spal purtroppo, sin da subito ha difficoltà a reggere l’onda d’urto del Milan che è superiore tecnicamente. Semplici cerca di proporre una squadra aggressiva ma il risultato non è minimamente soddisfacente.

Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine della gara: “Le posizioni in campo non dipendono mai dal modulo, dipendono dagli spazi da occupare. Noi dobbiamo essere bravi a occupare tutte le zone oltre a fare la scelta giusta nel momento giusto. Stasera lo abbiamo fatto molto bene e abbiamo avuto tante occasioni.”

Fonte della foto: Corriere dello Sport

Cesare D’Agostino