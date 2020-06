Coppa Italia, Ibra, mister: Milan, non c’è ripresa senza spine

Tra dieci giorni riprende la stagione con la Coppa Italia e il difficile match di ritorno in casa della Juventus ma anche i discorsi sul futuro agitano il sonno dei rossoneri

Il buongiorno, forse, non si vede dal mattino. L’ufficialità riguardo la ripresa del movimento calcistico italiano mette ancora più pensieri nella testa di tutto l’ambiente Milan. La società rossonera, già alle prese con diverse questioni, ora deve prepararsi all’esordio nella nuova era post-Covid. Non sarà un ritorno in campo semplice, infatti la Lega Calcio ha stabilito che le prime gare a disputarsi saranno i ritorni delle semifinali di Coppa Italia. Venerdì 12 giugno il Milan affronterà la Juve all’Allianz Stadium dopo il poco tranquillizzante 1-1 di San Siro. Inoltre Pioli dovrà scendere in campo senza gli squalificati Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Un ulteriore handicap che preso dal verso giusto potrebbe anche caricare l’undici titolare per fare l’impresa.

La serie A, invece, per il Milan riprenderà lunedì 22 giugno alle ore 19.30 quando i rossoneri saranno ospiti del Lecce nella giornata numero 27. Parte dalla Puglia la rincorsa all’Europa della società milanese, obiettivo che però vede coinvolte diverse compagini quindi ogni passo falso potrebbe essere pagato a caro prezzo.

Per quanto riguarda il futuro, che va oltre l’attuale stagione, ci sono diversi nodi da sciogliere che potrebbero distrarre il Milan e i suoi giocatori. Appena rientrato in Italia e al momento ai box per infortunio, Zlatan Ibrahimovic lancia messaggi criptici sulla sua prossima destinazione, che molto probabilmente non sarà Milano. C’è chi fa l’ipotesi Bologna dal suo amico Mihajlovic, per ora non è dato sapere il prossimo club del campione svedese.

Ci sono poi i discorsi legati ai rinnovi sui cui il Milan sta lavorando come ad esempio quelli di Donnarumma e Romagnoli. Chi invece sicuramente lascerà è Bonaventura che non ha trovato un accordo con la dirigenza. In bilico Paquetà che sembra ormai fuori dal progetto tecnico anche se potrebbe essere rilanciato dal finale di stagione, anche lui deve metterci comunque del suo. Chi invece pare richiestissimo è Bennacer sul quale si sono mosse alcuni grandi club europei tra cui il City di Guadiola. Il Milan, però, vuole tener duro o perlomeno fare un’importante plusvalenza.

Infine c’è il discorso allenatore. Durante i mesi di stop se ne sono dette tante sul futuro della panchina milanista. In società, per esempio Maldini, sono andati anche allo scontro con chi alimentava voci sul futuro in maniera scorretta. Pioli per ora rimane al timone ma è lunga su di lui l’ombra del tedesco Rangnick. Sembrerebbe che neanche la conquista dell’Europa possa salvare l’ex tecnico tra le altre di Fiorentina, Lazio e Inter, ma nel calcio mai dire mai. Intanto le voci della cordata tedesca alla guida del Milan si fanno sempre più insistenti, infatti Rangnick è visto come allenatore o in alternativa dirigente con Nagelsmann, attuale tecnico del Lipsia, alla guida dei rossoneri. Fantamercato? Aspettiamo e vedremo, c’è ancora una stagione da concludere.

Glauco Dusso