Coppa Italia: esordio amaro per De Rossi, sconfitto 1-0 dal Genoa

L’ex centrocampista della Roma perde di misura a Marassi e non potrà incontrare i giallorossi al turno successivo

Dopo lo 0-0 rimediato nell’esordio in Serie B contro il Cittadella, ieri sera Daniele de Rossi ha collezionato la sua prima panchina anche in Coppa Italia. A Marassi contro il Genoa, è arrivata però una sconfitta per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Gudmundsson a fine primo tempo. Il Grifone agli ottavi di finale affronterà proprio la squadra del cuore di De Rossi, la Roma di José Mourinho, che per poco ha evitato un incrocio suggestivo e nostalgico. Ora, per la Spal, testa al campionato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Seriebnews.com)