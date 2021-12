Coppa Italia: ecco il quadro degli ottavi di finale

Si sono conclusi oggi gli ultimi due match dei sedicesimi, la competizione entra nel vivo

Si sono disputati in questi giorni i sedicesimi di Coppa Italia, con le prime otto classificate dello scorso anno a fare da spettatrici interessate in attesa di entrare in scena dal prossimo gennaio. Non ci sono state particolari sorprese, con le formazioni più quotate che hanno passato il turno, fatta eccezione per il Verona battuto da un Empoli sempre più brillante e per lo Spezia sconfitto da un grande Lecce. Martedì Venezia, Udinese e Genoa hanno eliminato rispettivamente Ternana, Crotone e Salernitana mentre mercoledì il già citato Empoli, il Cagliari e la Fiorentina hanno avuto la meglio su Verona, Cittadella e Benevento, Nelle gare odierne infine, Lecce e Sampdoria hanno eliminato Spezia e Torino completando così il quadro degli ottavi di finale.

Fonte foto: donnesulweb.it

Alessandro Fornetti