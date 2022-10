Coppa Italia: ecco il quadro degli ottavi di finale

Con le ultime tre sfide che si sono disputate oggi si è chiuso il programma riguardante i sedicesimi di finale; dal prossimo turno entreranno tutte le big di Serie A

La Coppa Italia entra nel vivo dopo il completamento dei sedicesimi di finale nella giornata odierna. Da martedì si sono infatti disputate otto sfide per delineare il tabellone definitivo che prevederà l’inserimento di tutte le grandi del campionato. In ordine cronologico hanno staccato il biglietto per la fase successiva Genoa, Torino, Spezia, Parma, Monza, Cremonese, Sampdoria e Bologna con l’unica sorpresa riservata dai brianzoli capaci di imporsi in trasferta sull’Udinese. Da gennaio come detto entreranno anche le migliori otto compagini dello scorso campionato e gli accoppiamenti saranno i seguenti: Inter-Parma; Atalanta-Spezia; Lazio-Bologna; Juventus-Monza; Napoli-Cremonese; Roma-Genoa; Fiorentina-Sampdoria e Milan-Torino.

Fonte foto: calciodangolo.com

Alessandro Fornetti