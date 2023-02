Coppa Italia: decise le due semifinali

Chiusi i quarti di finale con l’ennesima sorpresa di questa edizione della coppa nazionale

La Cremonese infatti non smette di stupire e dopo aver eliminato il Napoli agli ottavi, supera anche la Roma nei quarti e torna in semifinale dopo 36 anni (Leggi qui). La partita giocata mercoledì 1 febbraio all’Olimpico vede il risultato finale di 1-2 per la Cremonese che ha assolutamente meritato con un goal per tempo, un rigore realizzato da Dessers al 28′ su rigore e un’autorete di Çelik al 49′, con la Roma che accorcia solo nei minuti di recupero con Belotti al 90+4′. Nell’altro incontro di mercoledì la Fiorentina ha ospitato il Torino che quasi due settimane prima aveva espugnato il Franchi (0-1). Questa volta i gigliati portano a casa un’importante vittoria che li fa volare in semifinale per il secondo anno consecutivo. La partita è stata molto bella ed il Torino le ha provate tutte, ma ha sciupato davvero troppo. I viola segnano nel secondo tempo con Jović al 65′ e Ikoné al 90′, mentre il toro accorcia con Karamoh al 90+3′. Ieri sera lo Stadium ha ospitato Juventus-Lazio, due squadre che in Coppa Italia non hanno quasi mai fatto sconti. La partita non è stata particolarmente entusiasmante, ma sicuramente la Juve ha fatto di più per portarla a casa e ci è riuscita con un goal di Bremer al 44′, un’inzuccata sporca con la quale ha anticipato il portiere laziale Maximiano. Torniamo indietro a Martedì 31 gennaio quando al Meazza è andata in scena Inter-Atalanta, sicuramente una bella partita giocata a discreti ritmi e con diverse ottime occasioni da una parte e dall’altra. Il match è stato deciso da un goal di Darmian al 57′, un parziale che non è più variato sino al fischio fnale e quindi 1-0 per la detentrice del titolo e semifinale agguantata.

Fonte foto: calciodangolo.com

Luigi A. Cerbara