Coppa Italia al Napoli: chi va in Europa League

Il successo dei partenopei di mercoledì sera apre scenari interessanti in ottica settimo posto per la Serie A che riparte



RINO SICURO DEL GIOVEDÌ SERA – La vittoria ai calci di rigore del Napoli contro la Juventus nella finale di Coppa Italia disputata all’Olimpico mercoledì porta in dote, oltre al trofeo festeggiato in solitaria nel rettangolo verde, anche la certezza della qualificazione diretta ai gironi di Europa League.







IL SETTIMO POSTO – Il regolamento parla chiaro: qualora la squadra che vince la Coppa Italia sia già qualificata a una manifestazione continentale dalla sua posizione all’arrivo in Serie A, il settimo posto regala l’accesso ai preliminari di Europa League. Molto dipenderà dal destino che si regaleranno quelli di Gattuso in queste dodici restanti giornate di campionato.







CASO “MANTENIMENTO POSIZIONE” – Se il Napoli riuscisse a confermare il sesto posto (o al massimo ad arrivare quinto), la settima classificata accederebbe ai preliminari di Europa League.



CASO “RIMONTA” – Mettiamo che il Napoli riesca a colmare il -9 che la distanzia dall’Atalanta togliendo a Gasperini il quarto posto Champions: anche in questo caso la quinta e la sesta si qualificherebbero ai gironi di Europa League, con la settima inviata ai preliminari.



CASO “CROLLO” – Questa è l’eventualità che una tra Milan, Hellas Verona, Parma e Bologna vorrebbe scongiurare in ogni modo. Se il Napoli finisse il campionato dal settimo posto in giù, si prenderebbe comunque uno slot avendo vinto la Coppa Italia: le altre due promosse sarebbero la quinta (ai gironi) e la sesta (ai preliminari).



