Coppa Italia 2023/2024: chiuso il tabellone per le semifinali

Tempo di lettura 2 minuti

La Juventus non fallisce l’appuntamento ed agguanta la qualificazione raggiungendo la Lazio, ultimo ostacolo per l’eventuale finale, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Atalanta e Fiorentina

Un’edizione della Coppa Italia che ha visto, sin qui, diverse sorprese, ma non certo quella della Juventus che non manca mai gli appuntamenti che contano. I bianconeri liquidano con un perentorio 4-0 il Frosinone, tripletta di Arkadiusz Milik (11′ R, 38′ e 48′) e il poker siglato dal giovane Kenan Yıldız (61′). Gli altri quarti hanno visto la Fiorentina eliminare il Bologna ai calci di rigore (5-4) dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il derby capitolino è stato deciso da un calcio di rigore a favore della Lazio che Mattia Zaccagni ha realizzato al 51′. Eccessivo nervosismo in campo che ha portato ad un finale incandescente con le espulsioni di Pedro al 90’+6, di Azmoun al 90’+10 e di Mancini al 90’+11, anche sugli spalti prima e durante la partita ed in città, al termine della stessa, ci sono stati episodi a dir poco riprovevoli e violenti. In quel di Milano c’è stato il colpaccio dell’Atalanta che ha ribaltato il risultato eliminando il Milan. Rossoneri in vantaggio con goal di Rafael Leão al 45′, ma la Dea non si è fatta di certo intimorire, palla al centro e azione immediata che ha portato al pareggio di Teun Koopmeiners al 45’+2. Al 59′ è un rigore, concesso ai bergamaschi e che Koopmeiners non sbaglia, che porta l’Atalanta in semifinale. Le semifinali, con gare di andata e ritorno, avranno luogo il prossimo 3 e 24 aprile.

Fonte foto: tuttomercatoweb.com

Luigi A. Cerbara