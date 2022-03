Coppa di Lega: Kepa tradisce Tuchel, il Liverpool batte il Chelsea all’undicesimo rigore

La finale di Carabao Cup è al cardiopalma e si conclude ai penalty, il portiere dei Blues entra al 120′ ma è proprio suo l’errore decisivo, Klopp festeggia

Uno 0-0 talvolta può essere il risultato di una partita comunque piena di emozioni, tesa ed equilibrata dal primo all’ultimo minuto e coinvolgente come fosse un 4-4. È il caso della finale di Coppa di Lega inglese, andata in scena ieri pomeriggio a Wembley, tra Chelsea e Liverpool. I Blues, che avevano eliminato il Tottenham in semifinale, erano a caccia del terzo titolo stagionale dopo Supercoppa Europea e Mondiale per Club, mentre i Reds, dopo aver superato l’Arsenal, volevano il primo.

La partita è stata senza dubbio divertente, con tante occasioni da una parte e dall’altra. Il canovaccio è stato simile alla gara di campionato di Stamford Bridge, terminata 2-2, con il Chelsea più orientato sul possesso palla ed il Liverpool sempre pronto a pressare alto e cercare la verticalità. Nonostante modi diversi di giocare, le due squadre si sono equivalse sul piano delle occasioni, peccando entrambe di mancanza di cinismo sotto porta per tutto il match. A contribuire a questo emozionante 0-0 ci ha pensato il Var, annullando un gol per parte prima a Matip e poi a Lukaku, ed anche una piccola dose di sfortuna (palo di Mount per i Blues ad inizio ripresa e pallonetto di Salah salvato sulla linea da Thiago Silva). Il vero punto di svolta del match però è stato il minuto 120: Tuchel fa entrare Kepa al posto di Mendy per parare i rigori, ma il portiere spagnolo tradisce il suo allenatore due volte, prima non parando nessuno dei dieci penalty avversari, poi sbagliando il suo dopo ventuno tentativi riusciti da parte di entrambe le squadre. Una sconfitta beffa per i Blues, propiziata proprio dal giocatore mandato in campo per ottenere l’esito contrario. È il bello/brutto del calcio, lo stesso Tuchel lo sa, tanto da aver assolto il suo estremo difensore già nell’immediato post-partita assumendosi la totale responsabilità della scelta sbagliata.

Vince il Liverpool dunque, che conquista la nona Coppa di Lega della sua storia e raggiunge il primo posto in solitaria nell’albo d’oro della competizione staccando il Manchester City, fermo a otto. Il Chelsea resta a quota cinque e se ne va da Wembley con l’amaro in bocca. Ora ai Blues, col primo posto in campionato che si fa sempre più lontano, non resta che puntare sulle due coppe rimaste: Fa Cup e Champions League.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)