Coppa di Lega: il Manchester United supera il Newcastle e alza un trofeo dopo 6 anni

A Wembley due reti nella prima frazione bastano ai red devils per aggiudicarsi la League Cup, che non tornava in bacheca dal 2016

La parte rossa di Manchester è tornata. Sei lunghi anni dagli ultimi trofei, la Coppa di Lega stessa (era il 26 febbraio anche allora) e l’Europa League vinte da Josè Mourinho nel 2017. Ci ha pensato ten Hag, che negli ultimi mesi ha letteralmente rigenerato lo United. Ieri pomeriggio a Wembley nella finale di Carabao Cup i red devils hanno regolato 2-0 il Newcastle. Un uno-due terribile a cavallo della mezz’ora del primo tempo. Prima un’incornata di Casemiro non ha lasciato scampo a Karius su una punizione dalla sinistra. Qualche minuto dopo l’incursione di Rashford costringe all’autogol Botman. Da quel momento gara in controllo per gli uomini di ten Hag che senza grossi rischi conducono in porto il match conquistando la loro sesta Coppa di Lega. Gli ultimi successi sembravano una vita fa, chissà che non sia l’inizio di una nuova era per lo United.

Glauco Dusso