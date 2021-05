Coppa di Germania: poker del Borussia Dortmund al Lipsia, BVB campione

Sancho e Haaland trascinano i gialloneri al titolo con una doppietta a testa, delusione Nagelsmann

E’ stata una stagione non del tutto semplice per il Borussia Dortmund: le difficoltà in campionato, con il quarto posto raggiunto solo nelle ultime settimane, e l’eliminazione in Champions League ad opera del Manchester City. Una stagione che poteva e doveva essere diversa, con almeno un accenno di lotta per il titolo che invece non c’è mai stato, ma che comunque è stata parzialmente riscattata dalla roboante vittoria di ieri sera contro il Lipsia in finale di Coppa di Germania.

Un successo netto, meritato dal primo all’ultimo minuto, con la pratica chiusa di fatto già a fine primo tempo grazie alla doppietta di Jadon Sancho e la rete di Haaland. Una gara dove il Dortmund ha fatto meglio del Lispia ciò che il Lipsia sa fare meglio, ossia possesso palla ragionato, costruzione dal basso e ripartenze veloci in verticale. Il 3-0 in particolare rappresenta al meglio la supremazia giallonera nella partita di ieri, con Reus che riparte in contropiede sfruttando il campo lasciato da un Lipsia avanzatissimo e poi servendo a Sancho un assist al bacio per il 3-0. Nel secondo tempo poi controllo totale del match da parte del BVB, a parte la disattenzione sul gol del 3-1 da parte degli avversari. Il 4-1 finale di Haaland mette infine la ciliegina sulla torta della quinta vittoria in Coppa di Germania del Dortmund, che raggiunge al terzo posto nell’albo d’oro della competizione Schalke 04 ed Eintracht Francoforte, portandosi a -1 dal Werder Brema secondo. Irraggiungibile invece il Bayern Monaco a quota 20 successi nella DFB Pokal.

In Supercoppa di Germania dunque sarà di nuovo Bayern Monaco contro Borussia Dortmund, ma prima di pensare alla prossima stagione i gialloneri devono blindare il quarto posto in campionato. A due giornate dal termine il vantaggio sull’Eintracht Francoforte è di un solo punto, ma il Borussia è ancora padrone del suo destino. Un’occasione da non sprecare assolutamente.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)