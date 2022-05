Coppa di Germania: il Lipsia batte ai rigori il Friburgo e conquista il titolo per la prima volta

La formazione della Red Bull va sotto di un gol e di un uomo, ma poi pareggia ed in inferiorità numerica riesce a portare la sfida ai penalty, decisivi gli errori di Günter e Demirovic

Erano i favoriti alla vigilia, ma per come è andata la gara si può tranquillamente parlare di impresa: il Lispia conquista la DFB Pokal per la prima volta nella sua storia e lo fa al termine di una finale che si è messa in salita fin da subito, ma che poi la società targata Red Bull è riuscita prima a raddrizzare e poi a vincere ai rigori. Non accadeva dal 1998 che una squadra in svantaggio a fine primo tempo portasse poi a casa la coppa (l’ultima volta c’era riuscito il Bayern Monaco). E’ accaduto questa volta.

Nel primo tempo però le cose per il Lipsia si erano messe male sin da subito. Dopo un buon inizio, ecco il gol del Friburgo con Eggestein, la rete è viziata da un tocco di mano involontario di Sallai, ma l’arbitro dopo aver consultato il Var conferma la sua decisione: tutto buono, Friburgo in vantaggio. Il Lipsia non ci sta, prova a reagire tenendo il pallino del gioco, ma non concretizza. Il più pericoloso è il solito Nkunku, che al 24′ va vicinissimo al pareggio, dopo aver saltato il portiere in contropiede però la sua conclusione viene respinta sulla linea da Schlotterbeck. Nessun’altra occasione degna di nota fino all’intervallo, da una parte e dall’altra. Nella ripresa la situazione per la formazione della Red Bull peggiora ancora, quando prima dell’ora di gioco Halstenberg stende Höler davanti al portiere e viene espulso. Il Friburgo prende fiducia, sfiora il raddoppio in un paio d’occasioni, ma quasi all’improvviso subisce gol a 14 minuti dal termine: segna sempre Nkunku sugli sviluppi di una punizione indiretta. Si va ai supplementari, dove l’inferiorità numerica del Lipsia si fa sentire, il Friburgo infatti prende addirittura tre legni in trenta minuti e va più volte vicino al gol. La partita però rimane inchiodata sull’1-1 e si trascina fino ai rigori. Dal dischetto sbagliano Gunter e Demirovic per il Friburgo, mentre il Lipsia segna tutti e quattro i suoi rigori e porta a casa la coppa.

E’ il primo successo della storia in Coppa di Germania per la società targata Red Bull, che diventa la ventiseiesima squadra diversa a conquistare la DFB Pokal (il Bayern Monaco è primo nell’albo d’oro della competizione con dieci successi). C’è anche un po’ d’Italia in questo successo, grazie alla lungimiranza ed alla resilienza di Domenico Tedesco.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)