Coppa di Germania: Friburgo e Lipsia scrivono la storia

Le due compagini hanno una clamorosa possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo della loro storia

In Germania la Coppa nazionale ha riservato grandi sorprese quest’anno, ma forse la più grande di tutte sta proprio nelle due compagini che si giocheranno il trofeo, Friburgo e Lipsia. I due club si troveranno di fronte alla partita più importante della propria storia, non essendo mai riusciti a sollevare alcun trofeo. L’opportunità ora è molto ghiotta per entrambe dopo un cammino in Coppa favorito dalle sconfitte delle grandi come Bayern Monaco e Borussia Dortmund eliminate rispettivamente ai sedicesimi ed agli ottavi di finale. Ieri in semifinale il Lipsia ha avuto la meglio dell’Union Berlino con una rete nel recupero, mentre il Friburgo si è liberato facilmente dell’Amburgo con tre gol nella prima frazione. Ora la finale è un appuntamento imperdibile per entrambe, il 21 maggio in Germania una delle due metterà le mani sulla prestigiosa coppa tedesca.

Fonte foto: web.de

Alessandro Fornetti