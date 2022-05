Coppa di Francia: il Nantes batte il Nizza di misura e torna al successo dopo ventun anni

Basta una rete di Blas su rigore ad inizio ripresa per permettere ai canarini di conquistare il trofeo per la quarta volta nella loro storia

Le partite secche, soprattutto le finali, sono fatte per smentire i pronostici. E’ andata così anche con la finale di Coppa di Francia di sabato scorso. Il Nizza di Galtier era favorito, ma ha perso 1-0 contro il Nantes, che non solo ha vinto ma ha anche giocato meglio dal primo all’ultimo minuto. Un successo meritato dunque, che completa un percorso di crescita tanto rapido quanto inaspettato per la formazione allenata da Kombouaré.

Si tratta della quarta vittoria in Coppa di Francia nella storia del Nantes, l’ultima è arrivata nel 2000, contro i dilettanti del Calais. Sembra passata un’epoca ed in effetti molte cose sono cambiate: il dominio del Paris Saint-Germain ha precluso a molte società la possibilità di lottare per il campionato, anche nella coppa nazionale a dire il vero, i trionfi non targati Psg si contano sulle dita di una mano (solo uno del Rennes nelle precedenti sette edizioni). Per questo il successo dei canarini vale doppio, spezzare il dominio dei parigini e al contempo battere una squadra superiore sulla carta come il Nizza rende questo traguardo storico sotto molti aspetti. A maggior ragione se si pensa che il Nantes quest’anno è nono in campionato e nella scorsa stagione ha rischiato al retrocessione salvandosi per il rotto della cuffia nel play out contro il Tolosa. Sarebbe sbagliato però parlare soltanto di fortuna o di miracolo: la formazione di Kombouaré ha giocato una finale intelligente, ha concretizzato l’occasione del rigore, ha minimizzato i pericoli che gli avversari potevano creargli ed in generale è stata brava a gestire con maturità ogni momento della gara, dal primo all’ultimo minuto.

In attesa di ospitare la finale di Champions League il prossimo 28 maggio, lo Stade de France di Parigi vede un’altra coppa alzata dal cielo, di minore prestigio ma comunque importante per chi l’ha conquistata. Oltre al trofeo infatti, con la vittoria il Nantes torna in Europa dopo diciotto anni. Una giornata indimenticabile per giocatori, società e tifosi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sanmarinortv.sm)