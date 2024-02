Coppa d’Asia: impresa della Giordania, per la prima volta è in finale

Tempo di lettura meno di un minuto

I giordani hanno battuto a sorpresa per 2-0 la Corea del Sud favorita e sono giunti all’ultimo atto della competizione, se la vedranno con il Qatar, vincente nell’altra semifinale contro l’Iran

Quella di quest’anno è un’edizione della Coppa d’Asia che non finisce mai di regalare sorprese. Sembrava tutto scritto per l’arrivo quantomeno in finale della Corea del Sud, invece la nazionale di Jurgen Klinsmann si è fermata ancora una volta in semifinale, battuta a sorpresa 2-0 dalla Giordania. Un’impresa memorabile quella dei giordani, che per la prima volta nella loro storia hanno raggiunto l’ultimo atto della kermesse. Ora, provare a vincere è un obbligo, c’è da completare quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo. A contendere la Coppa alla Giordania sarà il Qatar, vincitore anch’esso a sorpresa contro l’Iran.

Luca Missori

