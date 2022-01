Coppa d’Africa, la manifestazione prosegue mentre gli eliminati tornano nei loro club

La massima competizione africana è giunta ai quarti di finale, dunque i giocatori già estromessi stanno lasciando il Camerun per far ritorno nelle proprie squadre

La Coppa d’Africa che si sta disputando in Camerun sta entrando nel vivo, con diverse sorprese e alcuni ritorni importanti per i club di Serie A in vista dei prossimi impegni. La più grande delusione del torneo è stata senza dubbio l’Algeria che, da campione in carica, non è riuscita a passare neanche la fase a gironi, dunque Bennacer e Ounas sono tornati rispettivamente al Milan e al Napoli. Altra delusione la Costa d’Avorio, eliminata ai rigori dall’Egitto negli ottavi di finale, con Kessiè, Boga e Traore pronti ad aggregarsi a Milan, Atalanta e Sassuolo. Infine un ritorno anche nella Roma, con la Guinea di Diawara eliminata dal Gambia, trascinato da Musa Barrow del Bologna e che annovera tra le proprie fila anche Omar Colley della Sampdoria, Ebrima Colley dello Spezia e Ebrima Darboe della Roma. Ancora in corsa anche il Senegal di Koulibaly e il Camerun di Anguissa.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti